Trade:
13 998
Profit Trade:
9 429 (67.35%)
Loss Trade:
4 569 (32.64%)
Best Trade:
93 457.49 USD
Worst Trade:
-1 030.10 USD
Profitto lordo:
312 030.11 USD (15 788 460 pips)
Perdita lorda:
-74 665.03 USD (22 762 385 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (62.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188 521.82 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
97.04%
Massimo carico di deposito:
0.35%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
5361
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
10.96
Long Trade:
7 062 (50.45%)
Short Trade:
6 936 (49.55%)
Fattore di profitto:
4.18
Profitto previsto:
16.96 USD
Profitto medio:
33.09 USD
Perdita media:
-16.34 USD
Massime perdite consecutive:
53 (-7 904.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21 656.69 USD (48)
Crescita mensile:
23.79%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21 656.69 USD (1.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.82% (21 656.69 USD)
Per equità:
0.46% (3 629.60 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|13995
|archived
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|49K
|archived
|189K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|-7M
|archived
|0
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
Best Trade: +93 457.49 USD
Worst Trade: -1 030 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 48
Massimo profitto consecutivo: +62.07 USD
Massima perdita consecutiva: -7 904.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-7
|0.64 × 4053
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
25%
0
0
USD
USD
797K
USD
USD
17
99%
13 998
67%
97%
4.17
16.96
USD
USD
2%
1:500