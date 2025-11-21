SegnaliSezioni
Tan Eng How

US30 Trading 2025

Tan Eng How
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 25%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13 998
Profit Trade:
9 429 (67.35%)
Loss Trade:
4 569 (32.64%)
Best Trade:
93 457.49 USD
Worst Trade:
-1 030.10 USD
Profitto lordo:
312 030.11 USD (15 788 460 pips)
Perdita lorda:
-74 665.03 USD (22 762 385 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (62.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188 521.82 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
97.04%
Massimo carico di deposito:
0.35%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
5361
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
10.96
Long Trade:
7 062 (50.45%)
Short Trade:
6 936 (49.55%)
Fattore di profitto:
4.18
Profitto previsto:
16.96 USD
Profitto medio:
33.09 USD
Perdita media:
-16.34 USD
Massime perdite consecutive:
53 (-7 904.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21 656.69 USD (48)
Crescita mensile:
23.79%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21 656.69 USD (1.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.82% (21 656.69 USD)
Per equità:
0.46% (3 629.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 13995
archived 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 49K
archived 189K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -7M
archived 0
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93 457.49 USD
Worst Trade: -1 030 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 48
Massimo profitto consecutivo: +62.07 USD
Massima perdita consecutiva: -7 904.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-7
0.64 × 4053
Non ci sono recensioni
2025.11.23 23:21
Share of trading days is too low
2025.11.21 04:41
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.93% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.65% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
