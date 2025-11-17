SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / YING022
Zheng Wei Peng

YING022

Zheng Wei Peng
0 avis
263 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2020 401%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 835
Bénéfice trades:
2 295 (59.84%)
Perte trades:
1 540 (40.16%)
Meilleure transaction:
1 085.62 USD
Pire transaction:
-1 697.65 USD
Bénéfice brut:
27 587.07 USD (3 554 045 pips)
Perte brute:
-22 726.25 USD (2 106 085 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (356.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 084.23 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.85
Longs trades:
1 903 (49.62%)
Courts trades:
1 932 (50.38%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
1.27 USD
Bénéfice moyen:
12.02 USD
Perte moyenne:
-14.76 USD
Pertes consécutives maximales:
27 (-264.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 697.65 USD (1)
Croissance mensuelle:
40.28%
Prévision annuelle:
488.71%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
827.98 USD
Maximal:
2 628.32 USD (31.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.54% (2 628.32 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 772
USDNOK 648
EURCAD 590
EURAUD 588
NZDCAD 361
AUDCAD 355
AUDUSD 298
EURUSD 73
GBPUSD 57
AUDNZD 28
SUMMARY 27
USDCHF 17
NZDUSD 15
EURCHF 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -3.9K
USDNOK 3.3K
EURCAD 1.1K
EURAUD 90
NZDCAD 340
AUDCAD 328
AUDUSD -817
EURUSD 560
GBPUSD -281
AUDNZD 15
SUMMARY 4K
USDCHF 17
NZDUSD 108
EURCHF 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -145K
USDNOK 1.5M
EURCAD 56K
EURAUD 40K
NZDCAD 14K
AUDCAD 13K
AUDUSD -33K
EURUSD 15K
GBPUSD -7.3K
AUDNZD -3K
SUMMARY 0
USDCHF 546
NZDUSD 2.5K
EURCHF 628
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 085.62 USD
Pire transaction: -1 698 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +356.78 USD
Perte consécutive maximale: -264.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 7
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.17 × 1034
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarkets-Live24
0.21 × 19
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.25 × 138
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarketsSC-Live07
0.48 × 466
MonetaMarkets-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.61 × 51
BlueberryMarkets-Live
0.74 × 65
ICMarketsSC-Live10
0.78 × 23
VantageFX-Live 3
0.86 × 7
Longhorn-Real2
0.90 × 40
Axi-US06-Live
1.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
ICMarketsSC-Live05
1.33 × 27
ICMarkets-Live19
1.33 × 3
69 plus...
Aucun avis
2025.11.17 01:28
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.33% of days out of 1841 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
A large drawdown may occur on the account again
