İşlemler:
3 835
Kârla kapanan işlemler:
2 295 (59.84%)
Zararla kapanan işlemler:
1 540 (40.16%)
En iyi işlem:
1 085.62 USD
En kötü işlem:
-1 697.65 USD
Brüt kâr:
27 587.07 USD (3 554 045 pips)
Brüt zarar:
-22 726.25 USD (2 106 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (356.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 084.23 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.85
Alış işlemleri:
1 903 (49.62%)
Satış işlemleri:
1 932 (50.38%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.27 USD
Ortalama kâr:
12.02 USD
Ortalama zarar:
-14.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-264.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 697.65 USD (1)
Aylık büyüme:
40.28%
Yıllık tahmin:
488.71%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
827.98 USD
Maksimum:
2 628.32 USD (31.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.54% (2 628.32 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|772
|USDNOK
|648
|EURCAD
|590
|EURAUD
|588
|NZDCAD
|361
|AUDCAD
|355
|AUDUSD
|298
|EURUSD
|73
|GBPUSD
|57
|AUDNZD
|28
|SUMMARY
|27
|USDCHF
|17
|NZDUSD
|15
|EURCHF
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|-3.9K
|USDNOK
|3.3K
|EURCAD
|1.1K
|EURAUD
|90
|NZDCAD
|340
|AUDCAD
|328
|AUDUSD
|-817
|EURUSD
|560
|GBPUSD
|-281
|AUDNZD
|15
|SUMMARY
|4K
|USDCHF
|17
|NZDUSD
|108
|EURCHF
|34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|-145K
|USDNOK
|1.5M
|EURCAD
|56K
|EURAUD
|40K
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|13K
|AUDUSD
|-33K
|EURUSD
|15K
|GBPUSD
|-7.3K
|AUDNZD
|-3K
|SUMMARY
|0
|USDCHF
|546
|NZDUSD
|2.5K
|EURCHF
|628
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 085.62 USD
En kötü işlem: -1 698 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +356.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -264.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live02
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.17 × 1034
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 81
|
ICMarkets-Live24
|0.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.25 × 138
|
ICMarketsSC-Live27
|0.42 × 26
|
EGlobal-Cent6
|0.47 × 341
|
ICMarketsSC-Live07
|0.48 × 466
|
MonetaMarkets-Live01
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|0.61 × 51
|
BlueberryMarkets-Live
|0.74 × 65
|
ICMarketsSC-Live10
|0.78 × 23
|
VantageFX-Live 3
|0.86 × 7
|
Longhorn-Real2
|0.90 × 40
|
Axi-US06-Live
|1.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.23 × 1217
|
TMGM.TradeMax-Live3
|1.30 × 318
|
ICMarketsSC-Live05
|1.33 × 27
|
ICMarkets-Live19
|1.33 × 3
