Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 7 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.04 × 25 ICMarketsSC-Live02 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live08 0.17 × 1034 FusionMarkets-Demo 0.19 × 81 ICMarkets-Live24 0.21 × 19 ICMarketsSC-Live26 0.22 × 9 ICMarketsSC-Live12 0.25 × 138 ICMarketsSC-Live27 0.42 × 26 EGlobal-Cent6 0.47 × 341 ICMarketsSC-Live07 0.48 × 466 MonetaMarkets-Live01 0.50 × 4 ICMarketsSC-Live15 0.61 × 51 BlueberryMarkets-Live 0.74 × 65 ICMarketsSC-Live10 0.78 × 23 VantageFX-Live 3 0.86 × 7 Longhorn-Real2 0.90 × 40 Axi-US06-Live 1.00 × 2 MonetaMarkets-Live 6 1.23 × 1217 TMGM.TradeMax-Live3 1.30 × 318 ICMarketsSC-Live05 1.33 × 27 ICMarkets-Live19 1.33 × 3 69 daha fazla...