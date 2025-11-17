SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / YING022
Zheng Wei Peng

YING022

Zheng Wei Peng
0 inceleme
263 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2020 401%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 835
Kârla kapanan işlemler:
2 295 (59.84%)
Zararla kapanan işlemler:
1 540 (40.16%)
En iyi işlem:
1 085.62 USD
En kötü işlem:
-1 697.65 USD
Brüt kâr:
27 587.07 USD (3 554 045 pips)
Brüt zarar:
-22 726.25 USD (2 106 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (356.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 084.23 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.85
Alış işlemleri:
1 903 (49.62%)
Satış işlemleri:
1 932 (50.38%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.27 USD
Ortalama kâr:
12.02 USD
Ortalama zarar:
-14.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-264.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 697.65 USD (1)
Aylık büyüme:
40.28%
Yıllık tahmin:
488.71%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
827.98 USD
Maksimum:
2 628.32 USD (31.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.54% (2 628.32 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 772
USDNOK 648
EURCAD 590
EURAUD 588
NZDCAD 361
AUDCAD 355
AUDUSD 298
EURUSD 73
GBPUSD 57
AUDNZD 28
SUMMARY 27
USDCHF 17
NZDUSD 15
EURCHF 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -3.9K
USDNOK 3.3K
EURCAD 1.1K
EURAUD 90
NZDCAD 340
AUDCAD 328
AUDUSD -817
EURUSD 560
GBPUSD -281
AUDNZD 15
SUMMARY 4K
USDCHF 17
NZDUSD 108
EURCHF 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -145K
USDNOK 1.5M
EURCAD 56K
EURAUD 40K
NZDCAD 14K
AUDCAD 13K
AUDUSD -33K
EURUSD 15K
GBPUSD -7.3K
AUDNZD -3K
SUMMARY 0
USDCHF 546
NZDUSD 2.5K
EURCHF 628
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 085.62 USD
En kötü işlem: -1 698 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +356.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -264.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 7
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.17 × 1034
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarkets-Live24
0.21 × 19
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.25 × 138
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarketsSC-Live07
0.48 × 466
MonetaMarkets-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.61 × 51
BlueberryMarkets-Live
0.74 × 65
ICMarketsSC-Live10
0.78 × 23
VantageFX-Live 3
0.86 × 7
Longhorn-Real2
0.90 × 40
Axi-US06-Live
1.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
ICMarketsSC-Live05
1.33 × 27
ICMarkets-Live19
1.33 × 3
69 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.17 01:28
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.33% of days out of 1841 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
A large drawdown may occur on the account again
