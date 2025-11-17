- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 835
Profit Trade:
2 295 (59.84%)
Loss Trade:
1 540 (40.16%)
Best Trade:
1 085.62 USD
Worst Trade:
-1 697.65 USD
Profitto lordo:
27 587.07 USD (3 554 045 pips)
Perdita lorda:
-22 726.25 USD (2 106 085 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (356.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 084.23 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.85
Long Trade:
1 903 (49.62%)
Short Trade:
1 932 (50.38%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
12.02 USD
Perdita media:
-14.76 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-264.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 697.65 USD (1)
Crescita mensile:
40.28%
Previsione annuale:
488.71%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
827.98 USD
Massimale:
2 628.32 USD (31.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.54% (2 628.32 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|772
|USDNOK
|648
|EURCAD
|590
|EURAUD
|588
|NZDCAD
|361
|AUDCAD
|355
|AUDUSD
|298
|EURUSD
|73
|GBPUSD
|57
|AUDNZD
|28
|SUMMARY
|27
|USDCHF
|17
|NZDUSD
|15
|EURCHF
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-3.9K
|USDNOK
|3.3K
|EURCAD
|1.1K
|EURAUD
|90
|NZDCAD
|340
|AUDCAD
|328
|AUDUSD
|-817
|EURUSD
|560
|GBPUSD
|-281
|AUDNZD
|15
|SUMMARY
|4K
|USDCHF
|17
|NZDUSD
|108
|EURCHF
|34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-145K
|USDNOK
|1.5M
|EURCAD
|56K
|EURAUD
|40K
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|13K
|AUDUSD
|-33K
|EURUSD
|15K
|GBPUSD
|-7.3K
|AUDNZD
|-3K
|SUMMARY
|0
|USDCHF
|546
|NZDUSD
|2.5K
|EURCHF
|628
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 085.62 USD
Worst Trade: -1 698 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +356.78 USD
Massima perdita consecutiva: -264.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live02
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.17 × 1034
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 81
|
ICMarkets-Live24
|0.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.25 × 138
|
ICMarketsSC-Live27
|0.42 × 26
|
EGlobal-Cent6
|0.47 × 341
|
ICMarketsSC-Live07
|0.48 × 466
|
MonetaMarkets-Live01
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|0.61 × 51
|
BlueberryMarkets-Live
|0.74 × 65
|
ICMarketsSC-Live10
|0.78 × 23
|
VantageFX-Live 3
|0.86 × 7
|
Longhorn-Real2
|0.90 × 40
|
Axi-US06-Live
|1.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.23 × 1217
|
TMGM.TradeMax-Live3
|1.30 × 318
|
ICMarketsSC-Live05
|1.33 × 27
|
ICMarkets-Live19
|1.33 × 3
