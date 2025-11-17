SegnaliSezioni
Zheng Wei Peng

YING022

Zheng Wei Peng
0 recensioni
263 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2020 401%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 835
Profit Trade:
2 295 (59.84%)
Loss Trade:
1 540 (40.16%)
Best Trade:
1 085.62 USD
Worst Trade:
-1 697.65 USD
Profitto lordo:
27 587.07 USD (3 554 045 pips)
Perdita lorda:
-22 726.25 USD (2 106 085 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (356.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 084.23 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.85
Long Trade:
1 903 (49.62%)
Short Trade:
1 932 (50.38%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
12.02 USD
Perdita media:
-14.76 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-264.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 697.65 USD (1)
Crescita mensile:
40.28%
Previsione annuale:
488.71%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
827.98 USD
Massimale:
2 628.32 USD (31.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.54% (2 628.32 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 772
USDNOK 648
EURCAD 590
EURAUD 588
NZDCAD 361
AUDCAD 355
AUDUSD 298
EURUSD 73
GBPUSD 57
AUDNZD 28
SUMMARY 27
USDCHF 17
NZDUSD 15
EURCHF 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -3.9K
USDNOK 3.3K
EURCAD 1.1K
EURAUD 90
NZDCAD 340
AUDCAD 328
AUDUSD -817
EURUSD 560
GBPUSD -281
AUDNZD 15
SUMMARY 4K
USDCHF 17
NZDUSD 108
EURCHF 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -145K
USDNOK 1.5M
EURCAD 56K
EURAUD 40K
NZDCAD 14K
AUDCAD 13K
AUDUSD -33K
EURUSD 15K
GBPUSD -7.3K
AUDNZD -3K
SUMMARY 0
USDCHF 546
NZDUSD 2.5K
EURCHF 628
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 085.62 USD
Worst Trade: -1 698 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +356.78 USD
Massima perdita consecutiva: -264.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 7
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.17 × 1034
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarkets-Live24
0.21 × 19
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.25 × 138
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarketsSC-Live07
0.48 × 466
MonetaMarkets-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.61 × 51
BlueberryMarkets-Live
0.74 × 65
ICMarketsSC-Live10
0.78 × 23
VantageFX-Live 3
0.86 × 7
Longhorn-Real2
0.90 × 40
Axi-US06-Live
1.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
ICMarketsSC-Live05
1.33 × 27
ICMarkets-Live19
1.33 × 3
Non ci sono recensioni
2025.11.17 01:28
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.33% of days out of 1841 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
A large drawdown may occur on the account again
