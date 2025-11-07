SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Beauty
Liang He

Beauty

Liang He
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
21 (50.00%)
Perte trades:
21 (50.00%)
Meilleure transaction:
30.39 USD
Pire transaction:
-17.91 USD
Bénéfice brut:
196.75 USD (21 203 pips)
Perte brute:
-95.48 USD (10 558 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (70.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.42 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.16%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
4.39
Longs trades:
21 (50.00%)
Courts trades:
21 (50.00%)
Facteur de profit:
2.06
Rendement attendu:
2.41 USD
Bénéfice moyen:
9.37 USD
Perte moyenne:
-4.55 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-12.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.91 USD (1)
Croissance mensuelle:
10.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.27 USD
Maximal:
23.09 USD (2.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.24% (23.09 USD)
Par fonds propres:
1.28% (14.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 15
GBPJPY 12
EURJPY 8
XAUUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -3
GBPJPY 10
EURJPY 4
XAUUSD 90
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 28
GBPJPY 825
EURJPY 663
XAUUSD 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.39 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +70.42 USD
Perte consécutive maximale: -12.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.31 × 2321
ForexTimeFXTM-ECN
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 35
ICMarketsSC-Live19
0.70 × 53
ICMarketsSC-Live08
0.73 × 202
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1204
ICMarketsSC-Live11
1.22 × 559
ICMarketsSC-Live07
1.30 × 891
ICMarketsSC-Live23
1.32 × 75
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.14 × 409
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 347
Axi-US02-Live
2.45 × 20
ICMarkets-Live06
2.74 × 165
Tickmill-Live08
3.10 × 108
39 plus...
beautiful signal make your life beautiful.
Aucun avis
2025.11.07 18:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.07 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
