- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
21 (50.00%)
Loss Trade:
21 (50.00%)
Best Trade:
30.39 USD
Worst Trade:
-17.91 USD
Profitto lordo:
196.75 USD (21 203 pips)
Perdita lorda:
-95.48 USD (10 558 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (70.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.42 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.16%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
4.39
Long Trade:
21 (50.00%)
Short Trade:
21 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
2.41 USD
Profitto medio:
9.37 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-12.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.91 USD (1)
Crescita mensile:
10.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.27 USD
Massimale:
23.09 USD (2.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.24% (23.09 USD)
Per equità:
1.28% (14.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|GBPJPY
|12
|EURJPY
|8
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-3
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|4
|XAUUSD
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|28
|GBPJPY
|825
|EURJPY
|663
|XAUUSD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.39 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +70.42 USD
Massima perdita consecutiva: -12.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.31 × 2321
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.46 × 35
|
ICMarketsSC-Live19
|0.70 × 53
|
ICMarketsSC-Live08
|0.73 × 202
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1204
|
ICMarketsSC-Live11
|1.22 × 559
|
ICMarketsSC-Live07
|1.30 × 891
|
ICMarketsSC-Live23
|1.32 × 75
|
ICMarketsSC-Live20
|1.34 × 65
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.14 × 409
|
ICMarketsSC-Live24
|2.22 × 347
|
Axi-US02-Live
|2.45 × 20
|
ICMarkets-Live06
|2.74 × 165
|
Tickmill-Live08
|3.10 × 108
39 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
beautiful signal make your life beautiful.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
100%
42
50%
100%
2.06
2.41
USD
USD
2%
1:500