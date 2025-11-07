SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Beauty
Liang He

Beauty

Liang He
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
21 (50.00%)
Loss Trade:
21 (50.00%)
Best Trade:
30.39 USD
Worst Trade:
-17.91 USD
Profitto lordo:
196.75 USD (21 203 pips)
Perdita lorda:
-95.48 USD (10 558 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (70.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.42 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.16%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
4.39
Long Trade:
21 (50.00%)
Short Trade:
21 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
2.41 USD
Profitto medio:
9.37 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-12.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.91 USD (1)
Crescita mensile:
10.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.27 USD
Massimale:
23.09 USD (2.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.24% (23.09 USD)
Per equità:
1.28% (14.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 15
GBPJPY 12
EURJPY 8
XAUUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -3
GBPJPY 10
EURJPY 4
XAUUSD 90
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 28
GBPJPY 825
EURJPY 663
XAUUSD 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.39 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +70.42 USD
Massima perdita consecutiva: -12.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.31 × 2321
ForexTimeFXTM-ECN
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 35
ICMarketsSC-Live19
0.70 × 53
ICMarketsSC-Live08
0.73 × 202
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1204
ICMarketsSC-Live11
1.22 × 559
ICMarketsSC-Live07
1.30 × 891
ICMarketsSC-Live23
1.32 × 75
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.14 × 409
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 347
Axi-US02-Live
2.45 × 20
ICMarkets-Live06
2.74 × 165
Tickmill-Live08
3.10 × 108
39 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
beautiful signal make your life beautiful.
Non ci sono recensioni
2025.11.07 18:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.07 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Beauty
30USD al mese
10%
0
0
USD
1.1K
USD
3
100%
42
50%
100%
2.06
2.41
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.