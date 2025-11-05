SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LeopardSmartEA3MT4
Thanh Huong Phan

LeopardSmartEA3MT4

Thanh Huong Phan
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
PUPrime-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
200
Bénéfice trades:
162 (81.00%)
Perte trades:
38 (19.00%)
Meilleure transaction:
40.98 USD
Pire transaction:
-28.20 USD
Bénéfice brut:
622.75 USD (20 773 pips)
Perte brute:
-215.16 USD (10 687 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (34.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
78.76 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.79%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
14.45
Longs trades:
92 (46.00%)
Courts trades:
108 (54.00%)
Facteur de profit:
2.89
Rendement attendu:
2.04 USD
Bénéfice moyen:
3.84 USD
Perte moyenne:
-5.66 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-18.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.20 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.36%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
28.20 USD (2.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.57% (34.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.s 94
AUDUSD.s 62
EURUSD.s 44
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.s 152
AUDUSD.s 159
EURUSD.s 96
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.s 4.7K
AUDUSD.s 3.1K
EURUSD.s 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.98 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +34.83 USD
Perte consécutive maximale: -18.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

LeopardSmartEA is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that blends indicator confirmations with robust trade management. It uses multi-indicator filters (RSI and candle-size rules), configurable trade modes and intelligent lot sizing (including martingale progression options), plus built-in risk controls and hedging options—so you can automate strategies with clear safety settings and flexible risk profiles.


Aucun avis
