- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|94
|AUDUSD.s
|62
|EURUSD.s
|44
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD.s
|152
|AUDUSD.s
|159
|EURUSD.s
|96
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD.s
|4.7K
|AUDUSD.s
|3.1K
|EURUSD.s
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
LeopardSmartEA is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that blends indicator confirmations with robust trade management. It uses multi-indicator filters (RSI and candle-size rules), configurable trade modes and intelligent lot sizing (including martingale progression options), plus built-in risk controls and hedging options—so you can automate strategies with clear safety settings and flexible risk profiles.
USD
USD
USD