SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LeopardSmartEA3MT4
Thanh Huong Phan

LeopardSmartEA3MT4

Thanh Huong Phan
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
PUPrime-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
200
Profit Trade:
162 (81.00%)
Loss Trade:
38 (19.00%)
Best Trade:
40.98 USD
Worst Trade:
-28.20 USD
Profitto lordo:
622.75 USD (20 773 pips)
Perdita lorda:
-215.16 USD (10 687 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (34.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.76 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.79%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
14.45
Long Trade:
92 (46.00%)
Short Trade:
108 (54.00%)
Fattore di profitto:
2.89
Profitto previsto:
2.04 USD
Profitto medio:
3.84 USD
Perdita media:
-5.66 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.20 USD (1)
Crescita mensile:
5.36%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
28.20 USD (2.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.38% (31.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.s 94
AUDUSD.s 62
EURUSD.s 44
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.s 152
AUDUSD.s 159
EURUSD.s 96
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.s 4.7K
AUDUSD.s 3.1K
EURUSD.s 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.98 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.83 USD
Massima perdita consecutiva: -18.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

LeopardSmartEA is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that blends indicator confirmations with robust trade management. It uses multi-indicator filters (RSI and candle-size rules), configurable trade modes and intelligent lot sizing (including martingale progression options), plus built-in risk controls and hedging options—so you can automate strategies with clear safety settings and flexible risk profiles.


Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LeopardSmartEA3MT4
30USD al mese
0%
0
0
USD
1.3K
USD
24
100%
200
81%
100%
2.89
2.04
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.