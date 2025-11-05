- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|94
|AUDUSD.s
|62
|EURUSD.s
|44
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.s
|152
|AUDUSD.s
|159
|EURUSD.s
|96
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.s
|4.7K
|AUDUSD.s
|3.1K
|EURUSD.s
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
LeopardSmartEA is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that blends indicator confirmations with robust trade management. It uses multi-indicator filters (RSI and candle-size rules), configurable trade modes and intelligent lot sizing (including martingale progression options), plus built-in risk controls and hedging options—so you can automate strategies with clear safety settings and flexible risk profiles.
