Tuvshintugs Bazar

Forex travel XM copy trade

Tuvshintugs Bazar
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11
Bénéfice trades:
11 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
16.16 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
64.29 USD (211 414 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
11 (64.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
64.29 USD (11)
Ratio de Sharpe:
1.46
Activité de trading:
41.21%
Charge de dépôt maximale:
11.08%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
11 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
5.84 USD
Bénéfice moyen:
5.84 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
6.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
20.34% (205.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GerMid50Cash 3
BTCUSD 2
US100Cash 1
US30Cash 1
FRA40Cash 1
EU50Cash 1
AUS200Cash 1
US500Cash 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GerMid50Cash 8
BTCUSD 12
US100Cash 16
US30Cash 5
FRA40Cash 10
EU50Cash 4
AUS200Cash 4
US500Cash 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GerMid50Cash 38K
BTCUSD 124K
US100Cash 17K
US30Cash 7.6K
FRA40Cash 9K
EU50Cash 3.6K
AUS200Cash 6.4K
US500Cash 5.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.16 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +64.29 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Lot management

Risk management

Simple method

My strategy is very simple and easy. Trade most currency pairs, indexes and commodities with small lot which is 0.5-2% of account balance. Average lot should be 1% then we could manage leverage. And trading package includes more than 20+ items. More items, less risk. My account related to small lots of many items.

Also I just use daily or weekly candle stick charts.

Determine Support zones and Resistance zones.

Then create some pending order near support zone and resistance zone.

Sometimes I follow the trend in small hours instead of support and resistance


Aucun avis
2025.11.10 10:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 12:10
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.04 12:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 12:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
