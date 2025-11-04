SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Forex travel XM copy trade
Tuvshintugs Bazar

Forex travel XM copy trade

Tuvshintugs Bazar
0 recensioni
Affidabilità
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.31 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.31 USD (53 100 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (5.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.31 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
21.73%
Massimo carico di deposito:
0.21%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.31 USD
Profitto medio:
5.31 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 53K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.31 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.31 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Lot management

Risk management

Simple method

My strategy is very simple and easy. Trade most currency pairs, indexes and commodities with small lot which is 0.5-2% of account balance. Average lot should be 1% then we could manage leverage. And trading package includes more than 20+ items. More items, less risk. My account related to small lots of many items.

Also I just use daily or weekly candle stick charts.

Determine Support zones and Resistance zones.

Then create some pending order near support zone and resistance zone.

Sometimes I follow the trend in small hours instead of support and resistance


Non ci sono recensioni
2025.11.04 12:10
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.04 12:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 12:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
