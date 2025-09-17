SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BT BUULS XPRO PG 2
Hossein Davarynejad

BT BUULS XPRO PG 2

Hossein Davarynejad
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
46 (85.18%)
Perte trades:
8 (14.81%)
Meilleure transaction:
46.72 CAD
Pire transaction:
-26.64 CAD
Bénéfice brut:
474.47 CAD (1 079 827 pips)
Perte brute:
-114.17 CAD (243 531 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (275.04 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
275.04 CAD (22)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
15.08%
Charge de dépôt maximale:
3.56%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
6.13
Longs trades:
14 (25.93%)
Courts trades:
40 (74.07%)
Facteur de profit:
4.16
Rendement attendu:
6.67 CAD
Bénéfice moyen:
10.31 CAD
Perte moyenne:
-14.27 CAD
Pertes consécutives maximales:
3 (-58.77 CAD)
Perte consécutive maximale:
-58.77 CAD (3)
Croissance mensuelle:
23.50%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.05 CAD
Maximal:
58.77 CAD (3.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.76% (58.77 CAD)
Par fonds propres:
3.40% (53.10 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 280
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 836K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.72 CAD
Pire transaction: -27 CAD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +275.04 CAD
Perte consécutive maximale: -58.77 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
BT Bulls XPro – Live Breakout Signal (BTCUSD)

This signal is powered by BT Bulls XPro, a professional breakout robot designed for BTCUSD.
The system focuses on breakout entries during high-volatility movements and has been optimized to perform even under high spread conditions.

 Key Highlights:

  • Pure breakout strategy – no martingale, no grid

  • Stable risk management with fixed stop loss

  • Works with as little as $300 balance

  • Adapted for scalping conditions

  • Verified and tested with 99.90% modeling quality

This signal is ideal for traders looking for transparent, safe, and professional BTCUSD breakout trades without risky strategies in the background.

www.nxfx.ca

🔗 For more details and direct access to the EA: BT Bulls XPro EA



Aucun avis
2025.09.22 01:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 23:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 23:26
Share of trading days is too low
2025.09.17 23:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 21:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 21:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 21:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 21:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 21:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
