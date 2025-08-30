SignauxSections
Sabtain Ali Raza

Turtle Academy 02

Sabtain Ali Raza
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
Tickmill-Live
1:75
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 901
Bénéfice trades:
2 047 (70.56%)
Perte trades:
854 (29.44%)
Meilleure transaction:
5.55 USD
Pire transaction:
-10.12 USD
Bénéfice brut:
1 286.84 USD (2 179 129 pips)
Perte brute:
-1 172.43 USD (923 275 pips)
Gains consécutifs maximales:
66 (26.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
27.65 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
78.85%
Charge de dépôt maximale:
102.07%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
127
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
1 869 (64.43%)
Courts trades:
1 032 (35.57%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
0.63 USD
Perte moyenne:
-1.37 USD
Pertes consécutives maximales:
49 (-92.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.69 USD (49)
Croissance mensuelle:
-9.35%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
108.06 USD
Maximal:
186.58 USD (43.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.81% (187.03 USD)
Par fonds propres:
16.62% (89.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 300
USDCHF 282
EURUSD 218
AUDUSD 194
GBPUSD 159
NZDCHF 153
USDJPY 145
USDCAD 139
USTEC 99
EURGBP 86
CADCHF 82
GBPCHF 82
EURCHF 80
AUDNZD 75
CHFJPY 70
US500 65
INTC 62
AUDCHF 60
EURNZD 52
NZDCAD 45
US30 44
NZDJPY 41
AUDJPY 38
GBPNZD 35
XLV 30
DE40 29
EURAUD 22
CADJPY 21
GBPJPY 19
EURJPY 18
GBPCAD 18
AUDCAD 15
GBPAUD 15
EURCAD 13
XLF 11
NVDA 10
USDSGD 9
PLTR 9
AMD 7
UNH 5
AMZN 4
AVGO 3
XLI 2
XLP 2
XLU 2
WFC 2
XLE 1
DXY 1
AAPL 1
XAUUSD 1
XAUEUR 1
ETHUSD 1
C 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD 18
USDCHF 43
EURUSD 29
AUDUSD 11
GBPUSD 37
NZDCHF -22
USDJPY 31
USDCAD -12
USTEC -26
EURGBP 0
CADCHF 12
GBPCHF 4
EURCHF 5
AUDNZD -30
CHFJPY -31
US500 -4
INTC 32
AUDCHF 5
EURNZD 3
NZDCAD -7
US30 -1
NZDJPY 11
AUDJPY 10
GBPNZD -4
XLV 11
DE40 -5
EURAUD 12
CADJPY 3
GBPJPY 7
EURJPY -1
GBPCAD 9
AUDCAD 5
GBPAUD -2
EURCAD 0
XLF 0
NVDA -4
USDSGD -5
PLTR -6
AMD -2
UNH 4
AMZN 0
AVGO -6
XLI 1
XLP 1
XLU 0
WFC 0
XLE 0
DXY 1
AAPL 0
XAUUSD 1
XAUEUR -1
ETHUSD 0
C -3
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD 3.7K
USDCHF 4.6K
EURUSD 4.2K
AUDUSD 2.3K
GBPUSD 4.6K
NZDCHF -933
USDJPY 5.8K
USDCAD -518
USTEC -240K
EURGBP 350
CADCHF 1.3K
GBPCHF 605
EURCHF 719
AUDNZD -4.3K
CHFJPY -4K
US500 -3.5K
INTC 1.9K
AUDCHF 632
EURNZD 939
NZDCAD -539
US30 2.8K
NZDJPY 1.9K
AUDJPY 1.8K
GBPNZD -279
XLV 1.1K
DE40 -45K
EURAUD 2K
CADJPY 621
GBPJPY 1.2K
EURJPY -52
GBPCAD 1.4K
AUDCAD 870
GBPAUD -259
EURCAD 170
XLF -2
NVDA -358
USDSGD -579
PLTR -627
AMD -217
UNH 382
AMZN -43
AVGO -638
XLI 82
XLP 56
XLU 19
WFC 12
XLE 15
DXY 96
AAPL 21
XAUUSD 119
XAUEUR -93
ETHUSD 621
C -296
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.55 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 49
Bénéfice consécutif maximal: +26.61 USD
Perte consécutive maximale: -92.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.07 × 30
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 163
VTMarkets-Live
0.54 × 385
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
OxSecurities-Live
0.85 × 13
CapitalPointTrading-MT5-4
0.88 × 17
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
itexsys-Platform
1.25 × 16
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
89 plus...
Trading financial markets since 2006 (Forex, Indices, Commodities, Stocks & Options).

Specialist in correlation trading, VWAP setups & confluence zones.

18+ years live screen time with disciplined risk management.

Blend of intraday scalps & selective swing trades.

Focus on steady, sustainable growth – not hype, only professional execution.

Strong background in macro analysis & cross-asset flows.

Mentor & founder of Turtle Academy – building disciplined traders.
Aucun avis
2025.09.22 00:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 21:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 21:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 21:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Turtle Academy 02
30 USD par mois
18%
0
0
USD
390
USD
10
0%
2 901
70%
79%
1.09
0.04
USD
31%
1:75
