Sabtain Ali Raza

Turtle Academy 02

Sabtain Ali Raza
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 18%
Tickmill-Live
1:75
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 901
Profit Trade:
2 047 (70.56%)
Loss Trade:
854 (29.44%)
Best Trade:
5.55 USD
Worst Trade:
-10.12 USD
Profitto lordo:
1 286.84 USD (2 179 129 pips)
Perdita lorda:
-1 172.43 USD (923 275 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (26.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.65 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
78.85%
Massimo carico di deposito:
102.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
127
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
1 869 (64.43%)
Short Trade:
1 032 (35.57%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
-1.37 USD
Massime perdite consecutive:
49 (-92.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.69 USD (49)
Crescita mensile:
-9.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
108.06 USD
Massimale:
186.58 USD (43.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.81% (187.03 USD)
Per equità:
16.62% (89.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 300
USDCHF 282
EURUSD 218
AUDUSD 194
GBPUSD 159
NZDCHF 153
USDJPY 145
USDCAD 139
USTEC 99
EURGBP 86
CADCHF 82
GBPCHF 82
EURCHF 80
AUDNZD 75
CHFJPY 70
US500 65
INTC 62
AUDCHF 60
EURNZD 52
NZDCAD 45
US30 44
NZDJPY 41
AUDJPY 38
GBPNZD 35
XLV 30
DE40 29
EURAUD 22
CADJPY 21
GBPJPY 19
EURJPY 18
GBPCAD 18
AUDCAD 15
GBPAUD 15
EURCAD 13
XLF 11
NVDA 10
USDSGD 9
PLTR 9
AMD 7
UNH 5
AMZN 4
AVGO 3
XLI 2
XLP 2
XLU 2
WFC 2
XLE 1
DXY 1
AAPL 1
XAUUSD 1
XAUEUR 1
ETHUSD 1
C 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 18
USDCHF 43
EURUSD 29
AUDUSD 11
GBPUSD 37
NZDCHF -22
USDJPY 31
USDCAD -12
USTEC -26
EURGBP 0
CADCHF 12
GBPCHF 4
EURCHF 5
AUDNZD -30
CHFJPY -31
US500 -4
INTC 32
AUDCHF 5
EURNZD 3
NZDCAD -7
US30 -1
NZDJPY 11
AUDJPY 10
GBPNZD -4
XLV 11
DE40 -5
EURAUD 12
CADJPY 3
GBPJPY 7
EURJPY -1
GBPCAD 9
AUDCAD 5
GBPAUD -2
EURCAD 0
XLF 0
NVDA -4
USDSGD -5
PLTR -6
AMD -2
UNH 4
AMZN 0
AVGO -6
XLI 1
XLP 1
XLU 0
WFC 0
XLE 0
DXY 1
AAPL 0
XAUUSD 1
XAUEUR -1
ETHUSD 0
C -3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 3.7K
USDCHF 4.6K
EURUSD 4.2K
AUDUSD 2.3K
GBPUSD 4.6K
NZDCHF -933
USDJPY 5.8K
USDCAD -518
USTEC -240K
EURGBP 350
CADCHF 1.3K
GBPCHF 605
EURCHF 719
AUDNZD -4.3K
CHFJPY -4K
US500 -3.5K
INTC 1.9K
AUDCHF 632
EURNZD 939
NZDCAD -539
US30 2.8K
NZDJPY 1.9K
AUDJPY 1.8K
GBPNZD -279
XLV 1.1K
DE40 -45K
EURAUD 2K
CADJPY 621
GBPJPY 1.2K
EURJPY -52
GBPCAD 1.4K
AUDCAD 870
GBPAUD -259
EURCAD 170
XLF -2
NVDA -358
USDSGD -579
PLTR -627
AMD -217
UNH 382
AMZN -43
AVGO -638
XLI 82
XLP 56
XLU 19
WFC 12
XLE 15
DXY 96
AAPL 21
XAUUSD 119
XAUEUR -93
ETHUSD 621
C -296
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.55 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 49
Massimo profitto consecutivo: +26.61 USD
Massima perdita consecutiva: -92.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.07 × 30
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
VTMarkets-Live
0.54 × 385
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
OxSecurities-Live
0.85 × 13
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
itexsys-Platform
1.25 × 16
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
89 più
Trading financial markets since 2006 (Forex, Indices, Commodities, Stocks & Options).

Specialist in correlation trading, VWAP setups & confluence zones.

18+ years live screen time with disciplined risk management.

Blend of intraday scalps & selective swing trades.

Focus on steady, sustainable growth – not hype, only professional execution.

Strong background in macro analysis & cross-asset flows.

Mentor & founder of Turtle Academy – building disciplined traders.
2025.09.22 00:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 21:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 21:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 21:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
