Sabtain Ali Raza

Turtle Academy 02

Sabtain Ali Raza
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
Tickmill-Live
1:75
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 901
Kârla kapanan işlemler:
2 047 (70.56%)
Zararla kapanan işlemler:
854 (29.44%)
En iyi işlem:
5.55 USD
En kötü işlem:
-10.12 USD
Brüt kâr:
1 286.84 USD (2 179 129 pips)
Brüt zarar:
-1 172.43 USD (923 275 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (26.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.65 USD (36)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
78.85%
Maks. mevduat yükü:
102.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
127
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
1 869 (64.43%)
Satış işlemleri:
1 032 (35.57%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
0.63 USD
Ortalama zarar:
-1.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
49 (-92.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.69 USD (49)
Aylık büyüme:
-9.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
108.06 USD
Maksimum:
186.58 USD (43.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.81% (187.03 USD)
Varlığa göre:
16.62% (89.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 300
USDCHF 282
EURUSD 218
AUDUSD 194
GBPUSD 159
NZDCHF 153
USDJPY 145
USDCAD 139
USTEC 99
EURGBP 86
CADCHF 82
GBPCHF 82
EURCHF 80
AUDNZD 75
CHFJPY 70
US500 65
INTC 62
AUDCHF 60
EURNZD 52
NZDCAD 45
US30 44
NZDJPY 41
AUDJPY 38
GBPNZD 35
XLV 30
DE40 29
EURAUD 22
CADJPY 21
GBPJPY 19
EURJPY 18
GBPCAD 18
AUDCAD 15
GBPAUD 15
EURCAD 13
XLF 11
NVDA 10
USDSGD 9
PLTR 9
AMD 7
UNH 5
AMZN 4
AVGO 3
XLI 2
XLP 2
XLU 2
WFC 2
XLE 1
DXY 1
AAPL 1
XAUUSD 1
XAUEUR 1
ETHUSD 1
C 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 18
USDCHF 43
EURUSD 29
AUDUSD 11
GBPUSD 37
NZDCHF -22
USDJPY 31
USDCAD -12
USTEC -26
EURGBP 0
CADCHF 12
GBPCHF 4
EURCHF 5
AUDNZD -30
CHFJPY -31
US500 -4
INTC 32
AUDCHF 5
EURNZD 3
NZDCAD -7
US30 -1
NZDJPY 11
AUDJPY 10
GBPNZD -4
XLV 11
DE40 -5
EURAUD 12
CADJPY 3
GBPJPY 7
EURJPY -1
GBPCAD 9
AUDCAD 5
GBPAUD -2
EURCAD 0
XLF 0
NVDA -4
USDSGD -5
PLTR -6
AMD -2
UNH 4
AMZN 0
AVGO -6
XLI 1
XLP 1
XLU 0
WFC 0
XLE 0
DXY 1
AAPL 0
XAUUSD 1
XAUEUR -1
ETHUSD 0
C -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD 3.7K
USDCHF 4.6K
EURUSD 4.2K
AUDUSD 2.3K
GBPUSD 4.6K
NZDCHF -933
USDJPY 5.8K
USDCAD -518
USTEC -240K
EURGBP 350
CADCHF 1.3K
GBPCHF 605
EURCHF 719
AUDNZD -4.3K
CHFJPY -4K
US500 -3.5K
INTC 1.9K
AUDCHF 632
EURNZD 939
NZDCAD -539
US30 2.8K
NZDJPY 1.9K
AUDJPY 1.8K
GBPNZD -279
XLV 1.1K
DE40 -45K
EURAUD 2K
CADJPY 621
GBPJPY 1.2K
EURJPY -52
GBPCAD 1.4K
AUDCAD 870
GBPAUD -259
EURCAD 170
XLF -2
NVDA -358
USDSGD -579
PLTR -627
AMD -217
UNH 382
AMZN -43
AVGO -638
XLI 82
XLP 56
XLU 19
WFC 12
XLE 15
DXY 96
AAPL 21
XAUUSD 119
XAUEUR -93
ETHUSD 621
C -296
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.55 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 49
Maksimum ardışık kâr: +26.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.07 × 30
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
VTMarkets-Live
0.54 × 385
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
OxSecurities-Live
0.85 × 13
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
itexsys-Platform
1.25 × 16
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
89 daha fazla...
Trading financial markets since 2006 (Forex, Indices, Commodities, Stocks & Options).

Specialist in correlation trading, VWAP setups & confluence zones.

18+ years live screen time with disciplined risk management.

Blend of intraday scalps & selective swing trades.

Focus on steady, sustainable growth – not hype, only professional execution.

Strong background in macro analysis & cross-asset flows.

Mentor & founder of Turtle Academy – building disciplined traders.
İnceleme yok
2025.09.22 00:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 21:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 21:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 21:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Turtle Academy 02
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
390
USD
10
0%
2 901
70%
79%
1.09
0.04
USD
31%
1:75
