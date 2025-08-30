- Büyüme
İşlemler:
2 901
Kârla kapanan işlemler:
2 047 (70.56%)
Zararla kapanan işlemler:
854 (29.44%)
En iyi işlem:
5.55 USD
En kötü işlem:
-10.12 USD
Brüt kâr:
1 286.84 USD (2 179 129 pips)
Brüt zarar:
-1 172.43 USD (923 275 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (26.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.65 USD (36)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
78.85%
Maks. mevduat yükü:
102.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
127
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
1 869 (64.43%)
Satış işlemleri:
1 032 (35.57%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
0.63 USD
Ortalama zarar:
-1.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
49 (-92.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.69 USD (49)
Aylık büyüme:
-9.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
108.06 USD
Maksimum:
186.58 USD (43.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.81% (187.03 USD)
Varlığa göre:
16.62% (89.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|300
|USDCHF
|282
|EURUSD
|218
|AUDUSD
|194
|GBPUSD
|159
|NZDCHF
|153
|USDJPY
|145
|USDCAD
|139
|USTEC
|99
|EURGBP
|86
|CADCHF
|82
|GBPCHF
|82
|EURCHF
|80
|AUDNZD
|75
|CHFJPY
|70
|US500
|65
|INTC
|62
|AUDCHF
|60
|EURNZD
|52
|NZDCAD
|45
|US30
|44
|NZDJPY
|41
|AUDJPY
|38
|GBPNZD
|35
|XLV
|30
|DE40
|29
|EURAUD
|22
|CADJPY
|21
|GBPJPY
|19
|EURJPY
|18
|GBPCAD
|18
|AUDCAD
|15
|GBPAUD
|15
|EURCAD
|13
|XLF
|11
|NVDA
|10
|USDSGD
|9
|PLTR
|9
|AMD
|7
|UNH
|5
|AMZN
|4
|AVGO
|3
|XLI
|2
|XLP
|2
|XLU
|2
|WFC
|2
|XLE
|1
|DXY
|1
|AAPL
|1
|XAUUSD
|1
|XAUEUR
|1
|ETHUSD
|1
|C
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|18
|USDCHF
|43
|EURUSD
|29
|AUDUSD
|11
|GBPUSD
|37
|NZDCHF
|-22
|USDJPY
|31
|USDCAD
|-12
|USTEC
|-26
|EURGBP
|0
|CADCHF
|12
|GBPCHF
|4
|EURCHF
|5
|AUDNZD
|-30
|CHFJPY
|-31
|US500
|-4
|INTC
|32
|AUDCHF
|5
|EURNZD
|3
|NZDCAD
|-7
|US30
|-1
|NZDJPY
|11
|AUDJPY
|10
|GBPNZD
|-4
|XLV
|11
|DE40
|-5
|EURAUD
|12
|CADJPY
|3
|GBPJPY
|7
|EURJPY
|-1
|GBPCAD
|9
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|-2
|EURCAD
|0
|XLF
|0
|NVDA
|-4
|USDSGD
|-5
|PLTR
|-6
|AMD
|-2
|UNH
|4
|AMZN
|0
|AVGO
|-6
|XLI
|1
|XLP
|1
|XLU
|0
|WFC
|0
|XLE
|0
|DXY
|1
|AAPL
|0
|XAUUSD
|1
|XAUEUR
|-1
|ETHUSD
|0
|C
|-3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|3.7K
|USDCHF
|4.6K
|EURUSD
|4.2K
|AUDUSD
|2.3K
|GBPUSD
|4.6K
|NZDCHF
|-933
|USDJPY
|5.8K
|USDCAD
|-518
|USTEC
|-240K
|EURGBP
|350
|CADCHF
|1.3K
|GBPCHF
|605
|EURCHF
|719
|AUDNZD
|-4.3K
|CHFJPY
|-4K
|US500
|-3.5K
|INTC
|1.9K
|AUDCHF
|632
|EURNZD
|939
|NZDCAD
|-539
|US30
|2.8K
|NZDJPY
|1.9K
|AUDJPY
|1.8K
|GBPNZD
|-279
|XLV
|1.1K
|DE40
|-45K
|EURAUD
|2K
|CADJPY
|621
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|-52
|GBPCAD
|1.4K
|AUDCAD
|870
|GBPAUD
|-259
|EURCAD
|170
|XLF
|-2
|NVDA
|-358
|USDSGD
|-579
|PLTR
|-627
|AMD
|-217
|UNH
|382
|AMZN
|-43
|AVGO
|-638
|XLI
|82
|XLP
|56
|XLU
|19
|WFC
|12
|XLE
|15
|DXY
|96
|AAPL
|21
|XAUUSD
|119
|XAUEUR
|-93
|ETHUSD
|621
|C
|-296
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.55 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 49
Maksimum ardışık kâr: +26.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VTindex-MT5
|0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
TickmillEU-Live
|0.07 × 30
RannForex-Server
|0.18 × 11
Axiory-Live
|0.30 × 33
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
Darwinex-Live
|0.50 × 165
VTMarkets-Live
|0.54 × 385
AronGroups-Server
|0.57 × 7
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
OxSecurities-Live
|0.85 × 13
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
Markets.com-Live
|1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 188
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
itexsys-Platform
|1.25 × 16
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
StriforSVG-Live
|1.32 × 60
Trading financial markets since 2006 (Forex, Indices, Commodities, Stocks & Options).
Specialist in correlation trading, VWAP setups & confluence zones.
18+ years live screen time with disciplined risk management.
Blend of intraday scalps & selective swing trades.
Focus on steady, sustainable growth – not hype, only professional execution.
Strong background in macro analysis & cross-asset flows.
Mentor & founder of Turtle Academy – building disciplined traders.
