Signaux / MetaTrader 4 / ROBO OCTOPUS PROV51 COPYTRADER ROBOFOREX
Georges Marcelo Almeida De Holanda

ROBO OCTOPUS PROV51 COPYTRADER ROBOFOREX

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 800 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 588
Bénéfice trades:
2 304 (89.02%)
Perte trades:
284 (10.97%)
Meilleure transaction:
114.45 USD
Pire transaction:
-203.19 USD
Bénéfice brut:
9 691.81 USD (530 879 pips)
Perte brute:
-2 304.97 USD (190 143 pips)
Gains consécutifs maximales:
147 (811.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 099.02 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
58.55%
Charge de dépôt maximale:
18.39%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
218
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
17.10
Longs trades:
2 532 (97.84%)
Courts trades:
56 (2.16%)
Facteur de profit:
4.20
Rendement attendu:
2.85 USD
Bénéfice moyen:
4.21 USD
Perte moyenne:
-8.12 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-122.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-432.02 USD (4)
Croissance mensuelle:
35.04%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.10 USD
Maximal:
432.02 USD (4.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.65% (432.02 USD)
Par fonds propres:
79.33% (1 049.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2448
XAUEUR 138
AUDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7K
XAUEUR 346
AUDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 335K
XAUEUR 7.5K
AUDCAD 2
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +114.45 USD
Pire transaction: -203 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +811.11 USD
Perte consécutive maximale: -122.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
TradersGlobalGroup-Live 2
0.33 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.60 × 40
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.83 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.88 × 33
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 62
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.23 × 93
FusionMarkets-Demo
1.33 × 126
TitanFX-03
1.46 × 174
ICMarketsSC-Live19
1.50 × 2
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
68 plus...
ROBO OCTOPUS PRO V51 - COPYTRADER ROBOFOREX

Aucun avis
2025.11.19 10:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 08:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 21:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 21:49
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 20:40
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 19:40
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 18:40
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 17:31
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 61% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
