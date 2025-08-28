SegnaliSezioni
Georges Marcelo Almeida De Holanda

ROBO OCTOPUS PROV51 COPYTRADER ROBOFOREX

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 800 USD al mese
crescita dal 2025 9%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 590
Profit Trade:
2 306 (89.03%)
Loss Trade:
284 (10.97%)
Best Trade:
114.45 USD
Worst Trade:
-203.19 USD
Profitto lordo:
9 694.24 USD (531 152 pips)
Perdita lorda:
-2 304.97 USD (190 143 pips)
Vincite massime consecutive:
147 (811.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 099.02 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
58.55%
Massimo carico di deposito:
18.39%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
221
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
17.10
Long Trade:
2 534 (97.84%)
Short Trade:
56 (2.16%)
Fattore di profitto:
4.21
Profitto previsto:
2.85 USD
Profitto medio:
4.20 USD
Perdita media:
-8.12 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-122.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-432.02 USD (4)
Crescita mensile:
35.31%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
432.02 USD (4.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.65% (432.02 USD)
Per equità:
79.33% (1 049.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2450
XAUEUR 138
AUDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7K
XAUEUR 346
AUDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 335K
XAUEUR 7.5K
AUDCAD 2
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +114.45 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +811.11 USD
Massima perdita consecutiva: -122.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
TradersGlobalGroup-Live 2
0.33 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.60 × 40
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.83 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.88 × 33
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 62
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.23 × 93
FusionMarkets-Demo
1.33 × 126
TitanFX-03
1.46 × 174
ICMarketsSC-Live19
1.50 × 2
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
68 più
ROBO OCTOPUS PRO V51 - COPYTRADER ROBOFOREX

Non ci sono recensioni
2025.11.19 10:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 08:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 21:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 21:49
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 20:40
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 19:40
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 18:40
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 17:31
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 61% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.