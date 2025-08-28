- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
2 590
Profit Trade:
2 306 (89.03%)
Loss Trade:
284 (10.97%)
Best Trade:
114.45 USD
Worst Trade:
-203.19 USD
Profitto lordo:
9 694.24 USD (531 152 pips)
Perdita lorda:
-2 304.97 USD (190 143 pips)
Vincite massime consecutive:
147 (811.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 099.02 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
58.55%
Massimo carico di deposito:
18.39%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
221
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
17.10
Long Trade:
2 534 (97.84%)
Short Trade:
56 (2.16%)
Fattore di profitto:
4.21
Profitto previsto:
2.85 USD
Profitto medio:
4.20 USD
Perdita media:
-8.12 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-122.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-432.02 USD (4)
Crescita mensile:
35.31%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
432.02 USD (4.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.65% (432.02 USD)
Per equità:
79.33% (1 049.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2450
|XAUEUR
|138
|AUDCAD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7K
|XAUEUR
|346
|AUDCAD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|335K
|XAUEUR
|7.5K
|AUDCAD
|2
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +114.45 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +811.11 USD
Massima perdita consecutiva: -122.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.60 × 40
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.83 × 83
|
ICMarketsSC-Live09
|0.88 × 33
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
ICMarketsSC-Live24
|0.94 × 62
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.23 × 93
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 126
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
ICMarketsSC-Live19
|1.50 × 2
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
