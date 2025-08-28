- Büyüme
İşlemler:
2 588
Kârla kapanan işlemler:
2 304 (89.02%)
Zararla kapanan işlemler:
284 (10.97%)
En iyi işlem:
114.45 USD
En kötü işlem:
-203.19 USD
Brüt kâr:
9 691.81 USD (530 879 pips)
Brüt zarar:
-2 304.97 USD (190 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
147 (811.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 099.02 USD (38)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
58.55%
Maks. mevduat yükü:
18.39%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
218
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
17.10
Alış işlemleri:
2 532 (97.84%)
Satış işlemleri:
56 (2.16%)
Kâr faktörü:
4.20
Beklenen getiri:
2.85 USD
Ortalama kâr:
4.21 USD
Ortalama zarar:
-8.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-122.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-432.02 USD (4)
Aylık büyüme:
35.04%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
432.02 USD (4.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.65% (432.02 USD)
Varlığa göre:
79.33% (1 049.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2448
|XAUEUR
|138
|AUDCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7K
|XAUEUR
|346
|AUDCAD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|335K
|XAUEUR
|7.5K
|AUDCAD
|2
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +114.45 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +811.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.60 × 40
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.83 × 83
|
ICMarketsSC-Live09
|0.88 × 33
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
ICMarketsSC-Live24
|0.94 × 62
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.23 × 93
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 126
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
ICMarketsSC-Live19
|1.50 × 2
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
ROBO OCTOPUS PRO V51 - COPYTRADER ROBOFOREX
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 800 USD
9%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
13
94%
2 588
89%
59%
4.20
2.85
USD
USD
79%
1:500