Sinyaller / MetaTrader 4 / ROBO OCTOPUS PROV51 COPYTRADER ROBOFOREX
Georges Marcelo Almeida De Holanda

ROBO OCTOPUS PROV51 COPYTRADER ROBOFOREX

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 800 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 588
Kârla kapanan işlemler:
2 304 (89.02%)
Zararla kapanan işlemler:
284 (10.97%)
En iyi işlem:
114.45 USD
En kötü işlem:
-203.19 USD
Brüt kâr:
9 691.81 USD (530 879 pips)
Brüt zarar:
-2 304.97 USD (190 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
147 (811.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 099.02 USD (38)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
58.55%
Maks. mevduat yükü:
18.39%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
218
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
17.10
Alış işlemleri:
2 532 (97.84%)
Satış işlemleri:
56 (2.16%)
Kâr faktörü:
4.20
Beklenen getiri:
2.85 USD
Ortalama kâr:
4.21 USD
Ortalama zarar:
-8.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-122.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-432.02 USD (4)
Aylık büyüme:
35.04%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
432.02 USD (4.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.65% (432.02 USD)
Varlığa göre:
79.33% (1 049.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2448
XAUEUR 138
AUDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7K
XAUEUR 346
AUDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 335K
XAUEUR 7.5K
AUDCAD 2
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +114.45 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +811.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
TradersGlobalGroup-Live 2
0.33 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.60 × 40
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.83 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.88 × 33
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 62
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.23 × 93
FusionMarkets-Demo
1.33 × 126
TitanFX-03
1.46 × 174
ICMarketsSC-Live19
1.50 × 2
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
68 daha fazla...
ROBO OCTOPUS PRO V51 - COPYTRADER ROBOFOREX

İnceleme yok
2025.11.19 10:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 08:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 21:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 21:49
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 20:40
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 19:40
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 18:40
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 17:31
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 61% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 17:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
