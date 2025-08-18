SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Master003
Huu Duy Khanh

Master003

Huu Duy Khanh
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 86%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
233
Bénéfice trades:
217 (93.13%)
Perte trades:
16 (6.87%)
Meilleure transaction:
62.00 USD
Pire transaction:
-18.30 USD
Bénéfice brut:
506.77 USD (51 160 322 pips)
Perte brute:
-95.99 USD (567 417 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (132.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
139.58 USD (59)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
13.98%
Charge de dépôt maximale:
54.30%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
96
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
9.40
Longs trades:
167 (71.67%)
Courts trades:
66 (28.33%)
Facteur de profit:
5.28
Rendement attendu:
1.76 USD
Bénéfice moyen:
2.34 USD
Perte moyenne:
-6.00 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-10.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-18.30 USD (1)
Croissance mensuelle:
25.13%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
43.72 USD (12.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.37% (43.72 USD)
Par fonds propres:
4.53% (48.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 143
BTCUSD# 78
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 201
BTCUSD# 260
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 12K
BTCUSD# 2.7M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +62.00 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 59
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +132.13 USD
Perte consécutive maximale: -10.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 02:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 04:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 03:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
