SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Master003
Huu Duy Khanh

Master003

Huu Duy Khanh
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 86%
XMGlobal-MT5 4
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
234
Profit Trade:
218 (93.16%)
Loss Trade:
16 (6.84%)
Best Trade:
62.00 USD
Worst Trade:
-18.30 USD
Profitto lordo:
510.44 USD (51 160 688 pips)
Perdita lorda:
-95.99 USD (567 417 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (132.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.58 USD (59)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
13.98%
Massimo carico di deposito:
54.30%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
9.48
Long Trade:
168 (71.79%)
Short Trade:
66 (28.21%)
Fattore di profitto:
5.32
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
2.34 USD
Perdita media:
-6.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.30 USD (1)
Crescita mensile:
25.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.72 USD (12.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.37% (43.72 USD)
Per equità:
4.53% (48.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 144
BTCUSD# 78
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 204
BTCUSD# 260
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 13K
BTCUSD# 2.7M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.00 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 59
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +132.13 USD
Massima perdita consecutiva: -10.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 02:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 04:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 03:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Master003
33USD al mese
86%
0
0
USD
1K
USD
11
0%
234
93%
14%
5.31
1.77
USD
5%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.