Huu Duy Khanh

Master003

Huu Duy Khanh
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 86%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
234
Kârla kapanan işlemler:
218 (93.16%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (6.84%)
En iyi işlem:
62.00 USD
En kötü işlem:
-18.30 USD
Brüt kâr:
510.44 USD (51 160 688 pips)
Brüt zarar:
-95.99 USD (567 417 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (132.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
139.58 USD (59)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
13.98%
Maks. mevduat yükü:
54.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
9.48
Alış işlemleri:
168 (71.79%)
Satış işlemleri:
66 (28.21%)
Kâr faktörü:
5.32
Beklenen getiri:
1.77 USD
Ortalama kâr:
2.34 USD
Ortalama zarar:
-6.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.30 USD (1)
Aylık büyüme:
25.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
43.72 USD (12.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.37% (43.72 USD)
Varlığa göre:
4.53% (48.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 144
BTCUSD# 78
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 204
BTCUSD# 260
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 13K
BTCUSD# 2.7M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.00 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 59
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +132.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.09.25 02:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 04:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 03:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

