Trades:
561
Bénéfice trades:
426 (75.93%)
Perte trades:
135 (24.06%)
Meilleure transaction:
2 189.51 GBP
Pire transaction:
-2 961.94 GBP
Bénéfice brut:
38 178.67 GBP (60 571 pips)
Perte brute:
-27 316.15 GBP (41 073 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (1 269.30 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
2 529.30 GBP (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
96.95%
Charge de dépôt maximale:
46.19%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.52
Longs trades:
255 (45.45%)
Courts trades:
306 (54.55%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
19.36 GBP
Bénéfice moyen:
89.62 GBP
Perte moyenne:
-202.34 GBP
Pertes consécutives maximales:
7 (-6 651.86 GBP)
Perte consécutive maximale:
-6 651.86 GBP (7)
Croissance mensuelle:
-45.68%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
7 135.00 GBP (28.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.62% (7 135.00 GBP)
Par fonds propres:
62.35% (9 128.21 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|232
|NZDCAD
|185
|AUDNZD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|9.6K
|NZDCAD
|8.3K
|AUDNZD
|-3.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|8.3K
|NZDCAD
|10K
|AUDNZD
|824
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 189.51 GBP
Pire transaction: -2 962 GBP
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 269.30 GBP
Perte consécutive maximale: -6 651.86 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 350
|
AxionTrade-Live
|2.19 × 36
|
ICMarketsSC-Live31
|2.71 × 7
|
RoboForex-Pro
|22.27 × 15
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
40 USD par mois
124%
1
1.2K
USD
USD
7.9K
GBP
GBP
66
97%
561
75%
97%
1.39
19.36
GBP
GBP
62%
1:500