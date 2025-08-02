SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Adaptive Greed Engine Medium Risk
Rene Aneomanti

Adaptive Greed Engine Medium Risk

Rene Aneomanti
0 avis
Fiabilité
66 semaines
1 / 1.2K USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2024 124%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
561
Bénéfice trades:
426 (75.93%)
Perte trades:
135 (24.06%)
Meilleure transaction:
2 189.51 GBP
Pire transaction:
-2 961.94 GBP
Bénéfice brut:
38 178.67 GBP (60 571 pips)
Perte brute:
-27 316.15 GBP (41 073 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (1 269.30 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
2 529.30 GBP (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
96.95%
Charge de dépôt maximale:
46.19%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.52
Longs trades:
255 (45.45%)
Courts trades:
306 (54.55%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
19.36 GBP
Bénéfice moyen:
89.62 GBP
Perte moyenne:
-202.34 GBP
Pertes consécutives maximales:
7 (-6 651.86 GBP)
Perte consécutive maximale:
-6 651.86 GBP (7)
Croissance mensuelle:
-45.68%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
7 135.00 GBP (28.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.62% (7 135.00 GBP)
Par fonds propres:
62.35% (9 128.21 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 232
NZDCAD 185
AUDNZD 144
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 9.6K
NZDCAD 8.3K
AUDNZD -3.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 8.3K
NZDCAD 10K
AUDNZD 824
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 189.51 GBP
Pire transaction: -2 962 GBP
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 269.30 GBP
Perte consécutive maximale: -6 651.86 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 350
AxionTrade-Live
2.19 × 36
ICMarketsSC-Live31
2.71 × 7
RoboForex-Pro
22.27 × 15
Aucun avis
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Adaptive Greed Engine Medium Risk
40 USD par mois
124%
1
1.2K
USD
7.9K
GBP
66
97%
561
75%
97%
1.39
19.36
GBP
62%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.