Trade:
564
Profit Trade:
428 (75.88%)
Loss Trade:
136 (24.11%)
Best Trade:
2 189.51 GBP
Worst Trade:
-2 961.94 GBP
Profitto lordo:
38 268.85 GBP (60 846 pips)
Perdita lorda:
-27 347.94 GBP (41 184 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (1 269.30 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
2 529.30 GBP (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
96.95%
Massimo carico di deposito:
46.19%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
258 (45.74%)
Short Trade:
306 (54.26%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
19.36 GBP
Profitto medio:
89.41 GBP
Perdita media:
-201.09 GBP
Massime perdite consecutive:
7 (-6 651.86 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-6 651.86 GBP (7)
Crescita mensile:
-45.47%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
7 135.00 GBP (28.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.62% (7 135.00 GBP)
Per equità:
62.35% (9 128.21 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|234
|NZDCAD
|186
|AUDNZD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|9.6K
|NZDCAD
|8.3K
|AUDNZD
|-3.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|8.4K
|NZDCAD
|10K
|AUDNZD
|824
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 189.51 GBP
Worst Trade: -2 962 GBP
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 269.30 GBP
Massima perdita consecutiva: -6 651.86 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 350
|
AxionTrade-Live
|2.19 × 36
|
ICMarketsSC-Live31
|2.71 × 7
|
RoboForex-Pro
|22.27 × 15
