Segnali / MetaTrader 4 / Adaptive Greed Engine Medium Risk
Rene Aneomanti

Adaptive Greed Engine Medium Risk

Rene Aneomanti
0 recensioni
Affidabilità
67 settimane
2 / 2K USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2024 125%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
564
Profit Trade:
428 (75.88%)
Loss Trade:
136 (24.11%)
Best Trade:
2 189.51 GBP
Worst Trade:
-2 961.94 GBP
Profitto lordo:
38 268.85 GBP (60 846 pips)
Perdita lorda:
-27 347.94 GBP (41 184 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (1 269.30 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
2 529.30 GBP (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
96.95%
Massimo carico di deposito:
46.19%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
258 (45.74%)
Short Trade:
306 (54.26%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
19.36 GBP
Profitto medio:
89.41 GBP
Perdita media:
-201.09 GBP
Massime perdite consecutive:
7 (-6 651.86 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-6 651.86 GBP (7)
Crescita mensile:
-45.47%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
7 135.00 GBP (28.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.62% (7 135.00 GBP)
Per equità:
62.35% (9 128.21 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 234
NZDCAD 186
AUDNZD 144
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 9.6K
NZDCAD 8.3K
AUDNZD -3.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 8.4K
NZDCAD 10K
AUDNZD 824
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 189.51 GBP
Worst Trade: -2 962 GBP
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 269.30 GBP
Massima perdita consecutiva: -6 651.86 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 350
AxionTrade-Live
2.19 × 36
ICMarketsSC-Live31
2.71 × 7
RoboForex-Pro
22.27 × 15
Non ci sono recensioni
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.