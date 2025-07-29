Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneRoyal-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsMU-Live 0.00 × 2 OneRoyal-Server 0.00 × 2 Ava-Real 1-MT5 0.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 2.00 × 1 TickmillUK-Live 6.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 10.00 × 1 ActivTradesCorp-Server 13.00 × 2 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou