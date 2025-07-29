- Crescita
Trade:
267
Profit Trade:
197 (73.78%)
Loss Trade:
70 (26.22%)
Best Trade:
108.06 USD
Worst Trade:
-183.60 USD
Profitto lordo:
1 527.71 USD (4 440 622 pips)
Perdita lorda:
-1 299.64 USD (2 409 344 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (106.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
184.42 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
60.55%
Massimo carico di deposito:
117.26%
Ultimo trade:
15 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
237 (88.76%)
Short Trade:
30 (11.24%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
7.75 USD
Perdita media:
-18.57 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-157.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.61 USD (3)
Crescita mensile:
-4.29%
Previsione annuale:
-52.04%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
260.92 USD (18.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.61% (185.70 USD)
Per equità:
80.27% (821.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|198
|BTCUSD
|54
|GBPUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|155
|BTCUSD
|211
|GBPUSD
|-138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8K
|BTCUSD
|2M
|GBPUSD
|-197
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +108.06 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +106.07 USD
Massima perdita consecutiva: -157.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|6.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|13.00 × 2
300USD al mese
34%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
15
97%
267
73%
61%
1.17
0.85
USD
USD
80%
1:500