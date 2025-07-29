SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Long Game One
Ahmed Tarek Yassen Sarhan

Long Game One

Ahmed Tarek Yassen Sarhan
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
OneRoyal-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
267
Kârla kapanan işlemler:
197 (73.78%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (26.22%)
En iyi işlem:
108.06 USD
En kötü işlem:
-183.60 USD
Brüt kâr:
1 527.71 USD (4 440 622 pips)
Brüt zarar:
-1 299.64 USD (2 409 344 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (106.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
184.42 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
60.55%
Maks. mevduat yükü:
117.26%
En son işlem:
16 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
237 (88.76%)
Satış işlemleri:
30 (11.24%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
7.75 USD
Ortalama zarar:
-18.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-157.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.61 USD (3)
Aylık büyüme:
-4.29%
Yıllık tahmin:
-52.04%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
260.92 USD (18.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.61% (185.70 USD)
Varlığa göre:
80.27% (821.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 198
BTCUSD 54
GBPUSD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 155
BTCUSD 211
GBPUSD -138
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8K
BTCUSD 2M
GBPUSD -197
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.06 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +106.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -157.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
2.00 × 1
TickmillUK-Live
6.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
13.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.18 22:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 19:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 20:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 14:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 19:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 09:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 22:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 20:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 19:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 16:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Long Game One
Ayda 300 USD
34%
0
0
USD
1
USD
15
97%
267
73%
61%
1.17
0.85
USD
80%
1:500
