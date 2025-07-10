- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|AUDNZD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|116
|AUDNZD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|5.8K
|AUDNZD
|306
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real7
|0.00 × 5
|
MBTrading-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FXPIG.com-NY7 LIVE
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 2
|
IkonGroup-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
JFD-Live
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.33 × 3
|
Exness-Real6
|0.39 × 59
|
Exness-Real2
|0.51 × 177
|
Exness-Real
|0.67 × 147
|
Exness-Real5
|1.00 × 6
|
Exness-Real4
|1.00 × 6
|
XM.COM-Real 11
|1.67 × 3
|
RoboForex-ProCent
|2.67 × 3
|
DestekFX-Trade
|4.00 × 2
GemNanpin HighProf is a low-risk nanpinning EA that supports two currency pairs (AUDCAD, AUDNZD). It is a martingale type that increases positions each time it nanpins. Martingale has the advantage of being able to liquidate positions quickly, but the disadvantage is that if prices continue to fall, unrealized losses will increase. However, the maximum drawdown for both currency pairs is just over $1,000, making it a low-drawdown nanpinning EA.Symbol：AUDCAD,AUDNZD
Timeframe：H1
