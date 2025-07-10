SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GemNanpin HighProf JPY
Yu-ji Kaide

GemNanpin HighProf JPY

Yu-ji Kaide
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Exness-Real2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
44
Bénéfice trades:
32 (72.72%)
Perte trades:
12 (27.27%)
Meilleure transaction:
5 241.16 JPY
Pire transaction:
-2 104.33 JPY
Bénéfice brut:
22 992.76 JPY (9 020 pips)
Perte brute:
-6 444.30 JPY (2 973 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (10 593.08 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
10 593.08 JPY (12)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
83.47%
Charge de dépôt maximale:
4.45%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.90
Longs trades:
7 (15.91%)
Courts trades:
37 (84.09%)
Facteur de profit:
3.57
Rendement attendu:
376.10 JPY
Bénéfice moyen:
718.52 JPY
Perte moyenne:
-537.03 JPY
Pertes consécutives maximales:
3 (-2 482.57 JPY)
Perte consécutive maximale:
-3 377.10 JPY (2)
Croissance mensuelle:
2.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
3 377.10 JPY (1.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.48% (3 377.10 JPY)
Par fonds propres:
21.00% (47 118.79 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 31
AUDNZD 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 116
AUDNZD 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 5.8K
AUDNZD 306
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 241.16 JPY
Pire transaction: -2 104 JPY
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +10 593.08 JPY
Perte consécutive maximale: -2 482.57 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
Exness-Real7
0.00 × 5
MBTrading-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Exness-Real3
0.00 × 1
FXPIG.com-NY7 LIVE
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 2
IkonGroup-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
JFD-Live
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.33 × 3
Exness-Real6
0.39 × 59
Exness-Real2
0.51 × 177
Exness-Real
0.67 × 147
Exness-Real5
1.00 × 6
Exness-Real4
1.00 × 6
XM.COM-Real 11
1.67 × 3
RoboForex-ProCent
2.67 × 3
DestekFX-Trade
4.00 × 2
3 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

GemNanpin HighProf is a low-risk nanpinning EA that supports two currency pairs (AUDCAD, AUDNZD). It is a martingale type that increases positions each time it nanpins. Martingale has the advantage of being able to liquidate positions quickly, but the disadvantage is that if prices continue to fall, unrealized losses will increase. However, the maximum drawdown for both currency pairs is just over $1,000, making it a low-drawdown nanpinning EA.

Symbol：AUDCAD,AUDNZD

Timeframe：H1



Aucun avis
2025.09.19 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 01:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.27 05:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 09:05
Share of trading days is too low
2025.08.18 08:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 08:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 15:27
Share of trading days is too low
2025.07.28 14:27
Share of trading days is too low
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.12 23:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.07.10 12:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
Share of trading days is too low
2025.07.10 03:41
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 8.47% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GemNanpin HighProf JPY
30 USD par mois
8%
0
0
USD
224K
JPY
15
100%
44
72%
83%
3.56
376.10
JPY
21%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.