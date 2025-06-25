SignauxSections
Pakorn Wittayajaroenpong

Q12we3

Pakorn Wittayajaroenpong
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
Axi-US15-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
210
Bénéfice trades:
107 (50.95%)
Perte trades:
103 (49.05%)
Meilleure transaction:
73.93 USD
Pire transaction:
-43.25 USD
Bénéfice brut:
676.75 USD (175 425 pips)
Perte brute:
-408.02 USD (81 748 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (70.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
209.98 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
69.56%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.54
Longs trades:
173 (82.38%)
Courts trades:
37 (17.62%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
1.28 USD
Bénéfice moyen:
6.32 USD
Perte moyenne:
-3.96 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-0.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-173.40 USD (6)
Croissance mensuelle:
4.91%
Prévision annuelle:
59.61%
Algo trading:
15%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.13 USD
Maximal:
174.19 USD (18.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.07% (118.84 USD)
Par fonds propres:
23.46% (138.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USOIL 52
S&P.fs 36
EURUSD.min 34
EURJPY.min 34
GBPUSD.min 25
VIX.fs 10
GBPJPY.min 8
USDJPY.min 7
XAUUSD.min 3
XAUUSD.p 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USOIL 49
S&P.fs 443
EURUSD.min -1
EURJPY.min -1
GBPUSD.min 0
VIX.fs -189
GBPJPY.min 0
USDJPY.min 0
XAUUSD.min 1
XAUUSD.p -33
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USOIL 42K
S&P.fs 76K
EURUSD.min -363
EURJPY.min -282
GBPUSD.min -210
VIX.fs -16K
GBPJPY.min -132
USDJPY.min -13
XAUUSD.min 2K
XAUUSD.p -3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.93 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +70.39 USD
Perte consécutive maximale: -0.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US15-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Q12we3
50 USD par mois
31%
0
0
USD
2.2K
USD
26
15%
210
50%
100%
1.65
1.28
USD
23%
1:100
Copier

