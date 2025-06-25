SegnaliSezioni
Pakorn Wittayajaroenpong

Q12we3

Pakorn Wittayajaroenpong
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 31%
Axi-US15-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
210
Profit Trade:
107 (50.95%)
Loss Trade:
103 (49.05%)
Best Trade:
73.93 USD
Worst Trade:
-43.25 USD
Profitto lordo:
676.75 USD (175 425 pips)
Perdita lorda:
-408.02 USD (81 748 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (70.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209.98 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
69.56%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
173 (82.38%)
Short Trade:
37 (17.62%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
6.32 USD
Perdita media:
-3.96 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-0.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-173.40 USD (6)
Crescita mensile:
4.91%
Previsione annuale:
59.61%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.13 USD
Massimale:
174.19 USD (18.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.07% (118.84 USD)
Per equità:
23.46% (138.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL 52
S&P.fs 36
EURUSD.min 34
EURJPY.min 34
GBPUSD.min 25
VIX.fs 10
GBPJPY.min 8
USDJPY.min 7
XAUUSD.min 3
XAUUSD.p 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL 49
S&P.fs 443
EURUSD.min -1
EURJPY.min -1
GBPUSD.min 0
VIX.fs -189
GBPJPY.min 0
USDJPY.min 0
XAUUSD.min 1
XAUUSD.p -33
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL 42K
S&P.fs 76K
EURUSD.min -363
EURJPY.min -282
GBPUSD.min -210
VIX.fs -16K
GBPJPY.min -132
USDJPY.min -13
XAUUSD.min 2K
XAUUSD.p -3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.93 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +70.39 USD
Massima perdita consecutiva: -0.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US15-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
