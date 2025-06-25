SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Q12we3
Pakorn Wittayajaroenpong

Q12we3

Pakorn Wittayajaroenpong
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
Axi-US15-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
210
Kârla kapanan işlemler:
107 (50.95%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (49.05%)
En iyi işlem:
73.93 USD
En kötü işlem:
-43.25 USD
Brüt kâr:
676.75 USD (175 425 pips)
Brüt zarar:
-408.02 USD (81 748 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (70.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
209.98 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
69.56%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
173 (82.38%)
Satış işlemleri:
37 (17.62%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
6.32 USD
Ortalama zarar:
-3.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-0.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-173.40 USD (6)
Aylık büyüme:
4.91%
Yıllık tahmin:
59.61%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.13 USD
Maksimum:
174.19 USD (18.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.07% (118.84 USD)
Varlığa göre:
23.46% (138.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL 52
S&P.fs 36
EURUSD.min 34
EURJPY.min 34
GBPUSD.min 25
VIX.fs 10
GBPJPY.min 8
USDJPY.min 7
XAUUSD.min 3
XAUUSD.p 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL 49
S&P.fs 443
EURUSD.min -1
EURJPY.min -1
GBPUSD.min 0
VIX.fs -189
GBPJPY.min 0
USDJPY.min 0
XAUUSD.min 1
XAUUSD.p -33
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL 42K
S&P.fs 76K
EURUSD.min -363
EURJPY.min -282
GBPUSD.min -210
VIX.fs -16K
GBPJPY.min -132
USDJPY.min -13
XAUUSD.min 2K
XAUUSD.p -3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.93 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +70.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US15-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Q12we3
Ayda 50 USD
31%
0
0
USD
2.2K
USD
26
15%
210
50%
100%
1.65
1.28
USD
23%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.