Zbynek Novotny

ZeeAlgo

Zbynek Novotny
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 847
Bénéfice trades:
6 052 (77.12%)
Perte trades:
1 795 (22.87%)
Meilleure transaction:
219.61 USD
Pire transaction:
-102.73 USD
Bénéfice brut:
28 093.83 USD (1 244 068 pips)
Perte brute:
-13 712.62 USD (691 322 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (86.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
704.05 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
92.05%
Charge de dépôt maximale:
24.56%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
287
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
19.18
Longs trades:
7 690 (98.00%)
Courts trades:
157 (2.00%)
Facteur de profit:
2.05
Rendement attendu:
1.83 USD
Bénéfice moyen:
4.64 USD
Perte moyenne:
-7.64 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-304.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-586.79 USD (15)
Croissance mensuelle:
3.81%
Prévision annuelle:
46.52%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
749.95 USD (0.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.71% (749.69 USD)
Par fonds propres:
3.40% (3 732.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NI225 2269
XAUUSD 2041
NDX 1323
AUS200 1288
GDAXI 583
AUDNZD 244
XAGUSD 99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NI225 5.1K
XAUUSD 3.8K
NDX 2.8K
AUS200 1.1K
GDAXI 1K
AUDNZD 38
XAGUSD 508
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NI225 34K
XAUUSD 243K
NDX 238K
AUS200 3.8K
GDAXI 34K
AUDNZD 501
XAGUSD 3.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +219.61 USD
Pire transaction: -103 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +86.98 USD
Perte consécutive maximale: -304.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Our Forex signal service leverages advanced algorithmic trading strategies to optimize a diversified mixed-assets portfolio, including forex, indices, gold, and more, aiming for consistent monthly returns of 3-6%. By utilizing sophisticated algorithms, we identify high-probability trading opportunities across multiple markets, ensuring balanced risk management and steady growth for our subscribers.
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.