Zbynek Novotny

ZeeAlgo

Zbynek Novotny
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 847
Kârla kapanan işlemler:
6 052 (77.12%)
Zararla kapanan işlemler:
1 795 (22.87%)
En iyi işlem:
219.61 USD
En kötü işlem:
-102.73 USD
Brüt kâr:
28 093.83 USD (1 244 068 pips)
Brüt zarar:
-13 712.62 USD (691 322 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (86.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
704.05 USD (14)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
92.05%
Maks. mevduat yükü:
24.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
204
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
19.18
Alış işlemleri:
7 690 (98.00%)
Satış işlemleri:
157 (2.00%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
4.64 USD
Ortalama zarar:
-7.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-304.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-586.79 USD (15)
Aylık büyüme:
3.76%
Yıllık tahmin:
46.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
749.95 USD (0.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.71% (749.69 USD)
Varlığa göre:
3.40% (3 732.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NI225 2269
XAUUSD 2041
NDX 1323
AUS200 1288
GDAXI 583
AUDNZD 244
XAGUSD 99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NI225 5.1K
XAUUSD 3.8K
NDX 2.8K
AUS200 1.1K
GDAXI 1K
AUDNZD 38
XAGUSD 508
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NI225 34K
XAUUSD 243K
NDX 238K
AUS200 3.8K
GDAXI 34K
AUDNZD 501
XAGUSD 3.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +219.61 USD
En kötü işlem: -103 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +86.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -304.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Our Forex signal service leverages advanced algorithmic trading strategies to optimize a diversified mixed-assets portfolio, including forex, indices, gold, and more, aiming for consistent monthly returns of 3-6%. By utilizing sophisticated algorithms, we identify high-probability trading opportunities across multiple markets, ensuring balanced risk management and steady growth for our subscribers.
İnceleme yok
