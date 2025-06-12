SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ZeeAlgo
Zbynek Novotny

ZeeAlgo

Zbynek Novotny
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
Darwinex-Live-2
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 847
Profit Trade:
6 052 (77.12%)
Loss Trade:
1 795 (22.87%)
Best Trade:
219.61 USD
Worst Trade:
-102.73 USD
Profitto lordo:
28 093.83 USD (1 244 068 pips)
Perdita lorda:
-13 712.62 USD (691 322 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (86.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
704.05 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
92.05%
Massimo carico di deposito:
24.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
204
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
19.18
Long Trade:
7 690 (98.00%)
Short Trade:
157 (2.00%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
4.64 USD
Perdita media:
-7.64 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-304.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-586.79 USD (15)
Crescita mensile:
3.76%
Previsione annuale:
46.52%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
749.95 USD (0.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.71% (749.69 USD)
Per equità:
3.40% (3 732.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NI225 2269
XAUUSD 2041
NDX 1323
AUS200 1288
GDAXI 583
AUDNZD 244
XAGUSD 99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NI225 5.1K
XAUUSD 3.8K
NDX 2.8K
AUS200 1.1K
GDAXI 1K
AUDNZD 38
XAGUSD 508
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NI225 34K
XAUUSD 243K
NDX 238K
AUS200 3.8K
GDAXI 34K
AUDNZD 501
XAGUSD 3.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +219.61 USD
Worst Trade: -103 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +86.98 USD
Massima perdita consecutiva: -304.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Our Forex signal service leverages advanced algorithmic trading strategies to optimize a diversified mixed-assets portfolio, including forex, indices, gold, and more, aiming for consistent monthly returns of 3-6%. By utilizing sophisticated algorithms, we identify high-probability trading opportunities across multiple markets, ensuring balanced risk management and steady growth for our subscribers.
Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 06:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 03:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 16:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 18:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 17:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 12:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 09:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 06:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 06:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ZeeAlgo
30USD al mese
14%
0
0
USD
114K
USD
17
99%
7 847
77%
92%
2.04
1.83
USD
3%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.