Richard Hermann

GermanSolidLowRisk

Richard Hermann
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
T4Trade-Real13
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
264
Bénéfice trades:
182 (68.93%)
Perte trades:
82 (31.06%)
Meilleure transaction:
16.46 USD
Pire transaction:
-16.25 USD
Bénéfice brut:
452.13 USD (45 852 pips)
Perte brute:
-249.78 USD (23 781 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (17.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.68 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
88.11%
Charge de dépôt maximale:
32.27%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.63
Longs trades:
120 (45.45%)
Courts trades:
144 (54.55%)
Facteur de profit:
1.81
Rendement attendu:
0.77 USD
Bénéfice moyen:
2.48 USD
Perte moyenne:
-3.05 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-12.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.29 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.72%
Prévision annuelle:
45.09%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.15 USD
Maximal:
43.72 USD (6.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.00% (43.72 USD)
Par fonds propres:
31.13% (260.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 119
EURUSD 76
AUDUSD 69
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 96
EURUSD 45
AUDUSD 62
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 10K
EURUSD 4.9K
AUDUSD 6.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.46 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +17.27 USD
Perte consécutive maximale: -12.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "T4Trade-Real13" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Investissez en toute confiance – Votre compte de trading pour un succès sûr et à long terme !

Découvrez l'avenir du trading avec notre compte de trading soigneusement géré, principalement opéré par un bot de trading avancé. Notre bot est spécialement conçu pour effectuer des investissements sûrs et durables, vous permettant de poursuivre vos objectifs financiers en toute confiance.

Pourquoi choisir notre compte de trading ?

  • Gestion Soignée : Chaque transaction est exécutée avec la plus grande précision et une analyse approfondie.
  • Stratégies à Long Terme : Notre bot se concentre sur des stratégies d'investissement éprouvées axées sur la stabilité et la croissance.
  • Surveillance Actuelle du Marché : Nous gardons un œil attentif sur les dernières nouvelles et développements du marché financier. Si nécessaire, notre système intervient pour sécuriser le capital et protéger vos investissements.
  • Limite de Perte Sécurisée : Un mécanisme de sécurité intégré garantit qu'un drawdown maximal de 40 % n'est pas dépassé, vous permettant d'investir en toute tranquillité.

Que vous soyez un trader expérimenté ou un débutant, notre compte de trading vous offre la sécurité et le soutien dont vous avez besoin. Commencez dès aujourd'hui votre parcours vers un avenir financier réussi !


Aucun avis
2025.08.11 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 05:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.03 04:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.03 04:31
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.03 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.03 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
