SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA Happy Trend FM
Jaroslav Rajcher

EA Happy Trend FM

Jaroslav Rajcher
0 avis
Fiabilité
182 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 566%
ForexMart-RealServer
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
251
Bénéfice trades:
191 (76.09%)
Perte trades:
60 (23.90%)
Meilleure transaction:
2 771.34 USD
Pire transaction:
-528.80 USD
Bénéfice brut:
20 384.05 USD (120 574 pips)
Perte brute:
-8 030.17 USD (71 860 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (742.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 043.53 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
99.76%
Charge de dépôt maximale:
1.33%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
6.25
Longs trades:
142 (56.57%)
Courts trades:
109 (43.43%)
Facteur de profit:
2.54
Rendement attendu:
49.22 USD
Bénéfice moyen:
106.72 USD
Perte moyenne:
-133.84 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 975.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 975.43 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.36%
Prévision annuelle:
16.53%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 975.43 USD (17.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.25% (1 437.29 USD)
Par fonds propres:
13.45% (2 127.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.fx 251
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.fx 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.fx 49K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 771.34 USD
Pire transaction: -529 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +742.60 USD
Perte consécutive maximale: -1 975.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexMart-RealServer" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Happy Trend work on high volatility with News Filter, it open trades with highly efficient money management which attempting to capture correct trend movement. Uses dynamic SL/TP and extremely precise market entries. EA Happy Trend trade system is primarily designated for all traders (as well as for new users) on the forex market. EA Happy Trend can trade on any large client accounts with Metatrader application. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-trend/

Aucun avis
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 09:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 00:09
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.26 20:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 04:10
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 20:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 00:18
No swaps are charged
2025.05.29 00:18
No swaps are charged
2025.05.28 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 12:11
Trading operations on the account were performed for only 119 days. This comprises 10.63% of days out of the 1120 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA Happy Trend FM
999 USD par mois
566%
0
0
USD
16K
USD
182
100%
251
76%
100%
2.53
49.22
USD
18%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.