Boyu Ding

DM2

Boyu Ding
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 733%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 003
Profit Trade:
5 403 (67.51%)
Loss Trade:
2 600 (32.49%)
Best Trade:
1 573.40 USD
Worst Trade:
-280.93 USD
Profitto lordo:
47 853.59 USD (553 883 pips)
Perdita lorda:
-24 886.32 USD (569 342 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (58.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 328.14 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
99.22%
Massimo carico di deposito:
58.31%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
263
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
10.13
Long Trade:
4 117 (51.44%)
Short Trade:
3 886 (48.56%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
2.87 USD
Profitto medio:
8.86 USD
Perdita media:
-9.57 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-2 267.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 267.70 USD (14)
Crescita mensile:
15.69%
Previsione annuale:
190.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.30 USD
Massimale:
2 267.70 USD (12.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.70% (2 267.70 USD)
Per equità:
66.00% (8 195.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 2537
GBPCAD 1424
NZDCAD 1107
EURJPY 932
AUDNZD 828
NZDCHF 628
GBPCHF 415
EURUSD 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 6.9K
GBPCAD 3.8K
NZDCAD 3K
EURJPY 2.6K
AUDNZD 1.6K
NZDCHF 2.8K
GBPCHF 1.9K
EURUSD 444
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -29K
GBPCAD -20K
NZDCAD 13K
EURJPY -9.1K
AUDNZD 20K
NZDCHF 6.3K
GBPCHF 2.5K
EURUSD 841
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 573.40 USD
Worst Trade: -281 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +58.32 USD
Massima perdita consecutiva: -2 267.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.15 × 98
丰收女神2
Non ci sono recensioni
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 06:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
