Trade:
8 003
Profit Trade:
5 403 (67.51%)
Loss Trade:
2 600 (32.49%)
Best Trade:
1 573.40 USD
Worst Trade:
-280.93 USD
Profitto lordo:
47 853.59 USD (553 883 pips)
Perdita lorda:
-24 886.32 USD (569 342 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (58.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 328.14 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
99.22%
Massimo carico di deposito:
58.31%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
263
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
10.13
Long Trade:
4 117 (51.44%)
Short Trade:
3 886 (48.56%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
2.87 USD
Profitto medio:
8.86 USD
Perdita media:
-9.57 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-2 267.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 267.70 USD (14)
Crescita mensile:
15.69%
Previsione annuale:
190.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.30 USD
Massimale:
2 267.70 USD (12.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.70% (2 267.70 USD)
Per equità:
66.00% (8 195.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|2537
|GBPCAD
|1424
|NZDCAD
|1107
|EURJPY
|932
|AUDNZD
|828
|NZDCHF
|628
|GBPCHF
|415
|EURUSD
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|6.9K
|GBPCAD
|3.8K
|NZDCAD
|3K
|EURJPY
|2.6K
|AUDNZD
|1.6K
|NZDCHF
|2.8K
|GBPCHF
|1.9K
|EURUSD
|444
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-29K
|GBPCAD
|-20K
|NZDCAD
|13K
|EURJPY
|-9.1K
|AUDNZD
|20K
|NZDCHF
|6.3K
|GBPCHF
|2.5K
|EURUSD
|841
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +1 573.40 USD
Worst Trade: -281 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +58.32 USD
Massima perdita consecutiva: -2 267.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.15 × 98
丰收女神2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
733%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
21
100%
8 003
67%
99%
1.92
2.87
USD
USD
66%
1:500