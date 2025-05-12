- Croissance
Trades:
384
Bénéfice trades:
125 (32.55%)
Perte trades:
259 (67.45%)
Meilleure transaction:
296.01 USD
Pire transaction:
-83.28 USD
Bénéfice brut:
4 421.77 USD (8 843 586 pips)
Perte brute:
-5 352.19 USD (10 090 038 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (197.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
959.49 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
32.98%
Charge de dépôt maximale:
0.89%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
195 (50.78%)
Courts trades:
189 (49.22%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-2.42 USD
Bénéfice moyen:
35.37 USD
Perte moyenne:
-20.66 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-727.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-727.80 USD (38)
Croissance mensuelle:
1.48%
Prévision annuelle:
17.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 809.38 USD
Maximal:
2 171.48 USD (11.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.86% (2 169.08 USD)
Par fonds propres:
1.28% (230.48 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-930
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-1.2M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|14.61 × 59
