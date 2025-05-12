SignauxSections
Quoc Tuan Nguyen

HAI LY

Quoc Tuan Nguyen
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 32 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
Exness-MT5Real8
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
384
Bénéfice trades:
125 (32.55%)
Perte trades:
259 (67.45%)
Meilleure transaction:
296.01 USD
Pire transaction:
-83.28 USD
Bénéfice brut:
4 421.77 USD (8 843 586 pips)
Perte brute:
-5 352.19 USD (10 090 038 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (197.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
959.49 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
32.98%
Charge de dépôt maximale:
0.89%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
195 (50.78%)
Courts trades:
189 (49.22%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-2.42 USD
Bénéfice moyen:
35.37 USD
Perte moyenne:
-20.66 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-727.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-727.80 USD (38)
Croissance mensuelle:
1.48%
Prévision annuelle:
17.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 809.38 USD
Maximal:
2 171.48 USD (11.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.86% (2 169.08 USD)
Par fonds propres:
1.28% (230.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -930
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -1.2M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +296.01 USD
Pire transaction: -83 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 38
Bénéfice consécutif maximal: +197.74 USD
Perte consécutive maximale: -727.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
14.61 × 59
HAI LY ONLY BTC
Aucun avis
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 09:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 12:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.14 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 14:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 20:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 17:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 17:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HAI LY
32 USD par mois
-5%
0
0
USD
17K
USD
20
0%
384
32%
33%
0.82
-2.42
USD
12%
1:200
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.