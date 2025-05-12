- Crescita
Trade:
387
Profit Trade:
125 (32.29%)
Loss Trade:
262 (67.70%)
Best Trade:
296.01 USD
Worst Trade:
-83.28 USD
Profitto lordo:
4 421.77 USD (8 843 586 pips)
Perdita lorda:
-5 382.82 USD (10 146 486 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (197.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
959.49 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
32.98%
Massimo carico di deposito:
0.89%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
195 (50.39%)
Short Trade:
192 (49.61%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-2.48 USD
Profitto medio:
35.37 USD
Perdita media:
-20.55 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-727.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-727.80 USD (38)
Crescita mensile:
-0.46%
Previsione annuale:
-5.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 809.38 USD
Massimale:
2 171.48 USD (11.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.86% (2 169.08 USD)
Per equità:
1.28% (230.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|387
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-961
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-1.3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +296.01 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +197.74 USD
Massima perdita consecutiva: -727.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|14.61 × 59
HAI LY ONLY BTC
