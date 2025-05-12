SegnaliSezioni
Quoc Tuan Nguyen

HAI LY

Quoc Tuan Nguyen
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 32 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Exness-MT5Real8
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
387
Profit Trade:
125 (32.29%)
Loss Trade:
262 (67.70%)
Best Trade:
296.01 USD
Worst Trade:
-83.28 USD
Profitto lordo:
4 421.77 USD (8 843 586 pips)
Perdita lorda:
-5 382.82 USD (10 146 486 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (197.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
959.49 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
32.98%
Massimo carico di deposito:
0.89%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
195 (50.39%)
Short Trade:
192 (49.61%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-2.48 USD
Profitto medio:
35.37 USD
Perdita media:
-20.55 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-727.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-727.80 USD (38)
Crescita mensile:
-0.46%
Previsione annuale:
-5.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 809.38 USD
Massimale:
2 171.48 USD (11.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.86% (2 169.08 USD)
Per equità:
1.28% (230.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 387
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -961
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -1.3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +296.01 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +197.74 USD
Massima perdita consecutiva: -727.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
14.61 × 59
HAI LY ONLY BTC
Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 09:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 12:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.14 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 14:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 20:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 17:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 17:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
