Quoc Tuan Nguyen

HAI LY

Quoc Tuan Nguyen
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 32 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
Exness-MT5Real8
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
395
Kârla kapanan işlemler:
128 (32.40%)
Zararla kapanan işlemler:
267 (67.59%)
En iyi işlem:
296.01 USD
En kötü işlem:
-83.28 USD
Brüt kâr:
4 426.41 USD (8 852 887 pips)
Brüt zarar:
-5 411.39 USD (10 190 822 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (197.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
959.49 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
32.98%
Maks. mevduat yükü:
0.89%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
195 (49.37%)
Satış işlemleri:
200 (50.63%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-2.49 USD
Ortalama kâr:
34.58 USD
Ortalama zarar:
-20.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-727.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-727.80 USD (38)
Aylık büyüme:
-0.60%
Yıllık tahmin:
-7.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 809.38 USD
Maksimum:
2 171.48 USD (11.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.86% (2 169.08 USD)
Varlığa göre:
1.28% (230.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 395
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -985
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -1.3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +296.01 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 38
Maksimum ardışık kâr: +197.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -727.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
14.61 × 59
HAI LY ONLY BTC
İnceleme yok
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 09:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 12:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.14 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 14:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 20:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 17:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 17:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
