🟢 Signal de Trading Smart Metrics – Stratégie M15 basée sur le retour à la moyenne

Ce signal fait partie du système automatisé Smart Metrics, une solution algorithmique avancée conçue pour opérer avec précision sur plusieurs paires de devises très liquides :

GBP/USD, USD/CAD, GBP/JPY et AUD/USD.

La stratégie fonctionne sur l’unité de temps M15 (15 minutes), permettant d’identifier des opportunités fréquentes avec un contrôle strict du risque. Elle a été spécifiquement conçue pour éviter les tendances fortes et les périodes de forte volatilité, en se concentrant uniquement sur les scénarios de retour à la moyenne avec forte probabilité de succès.

🎯 Comment fonctionne le signal ?

Entrée basée sur les fractales : le système attend la formation d'une première fractale éloignée des moyennes mobiles, indiquant un possible retournement statistique.

Conditions d’activation : une position est prise uniquement si aucune tendance marquée n’est détectée et qu’un signal d’épuisement est confirmé.

Sortie dynamique : la stratégie de sortie varie en fonction de l’évolution de plusieurs moyennes mobiles, s’adaptant aux conditions du marché en temps réel.

Contrôle du drawdown (DD) : dans certains cas, le système peut ouvrir une seconde ou une troisième position pour améliorer le prix moyen d’entrée, tout en gardant un contrôle strict du lot et de l’exposition.

Diversification multi-actifs : la stratégie peut s’exécuter simultanément sur plusieurs paires faiblement corrélées, renforçant sa robustesse dans différents contextes de marché.

✅ Fiabilité prouvée en backtesting

Grâce à sa conception adaptative et à une approche conservatrice, cette stratégie a démontré une grande stabilité dans divers environnements de marché historiques. Les signaux sont optimisés pour réduire le bruit technique et fournir des points d’entrée clairs et précis.

Parfait pour les traders à la recherche de signaux techniques de haute qualité, basés sur une logique quantitative et une gestion du risque maîtrisée.





