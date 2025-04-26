SignauxSections
Manuel Dominguez Lorenzo

EA Titan Metrics sistema 1 integrado

0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 78%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
235
Bénéfice trades:
174 (74.04%)
Perte trades:
61 (25.96%)
Meilleure transaction:
113.14 EUR
Pire transaction:
-93.78 EUR
Bénéfice brut:
1 832.59 EUR (25 394 pips)
Perte brute:
-1 112.12 EUR (12 543 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (137.73 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
137.73 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
17.39%
Charge de dépôt maximale:
11.28%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
4.73
Longs trades:
101 (42.98%)
Courts trades:
134 (57.02%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
3.07 EUR
Bénéfice moyen:
10.53 EUR
Perte moyenne:
-18.23 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-27.71 EUR)
Perte consécutive maximale:
-146.88 EUR (2)
Croissance mensuelle:
3.66%
Prévision annuelle:
44.48%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
122.80 EUR
Maximal:
152.34 EUR (15.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.63% (149.64 EUR)
Par fonds propres:
20.07% (245.66 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.r 128
GBPUSD.r 42
AUDUSD.r 24
USDCAD.r 23
EURCHF.r 8
AUDNZD.r 5
EURGBP.r 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.r 271
GBPUSD.r 193
AUDUSD.r 208
USDCAD.r 102
EURCHF.r 31
AUDNZD.r 10
EURGBP.r 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.r 6.6K
GBPUSD.r 2.1K
AUDUSD.r 1.6K
USDCAD.r 2K
EURCHF.r 213
AUDNZD.r 300
EURGBP.r 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +113.14 EUR
Pire transaction: -94 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +137.73 EUR
Perte consécutive maximale: -27.71 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🟢 Signal de Trading Smart Metrics – Stratégie M15 basée sur le retour à la moyenne

Ce signal fait partie du système automatisé Smart Metrics, une solution algorithmique avancée conçue pour opérer avec précision sur plusieurs paires de devises très liquides :
GBP/USD, USD/CAD, GBP/JPY et AUD/USD.

La stratégie fonctionne sur l’unité de temps M15 (15 minutes), permettant d’identifier des opportunités fréquentes avec un contrôle strict du risque. Elle a été spécifiquement conçue pour éviter les tendances fortes et les périodes de forte volatilité, en se concentrant uniquement sur les scénarios de retour à la moyenne avec forte probabilité de succès.

🎯 Comment fonctionne le signal ?

  • Entrée basée sur les fractales : le système attend la formation d'une première fractale éloignée des moyennes mobiles, indiquant un possible retournement statistique.

  • Conditions d’activation : une position est prise uniquement si aucune tendance marquée n’est détectée et qu’un signal d’épuisement est confirmé.

  • Sortie dynamique : la stratégie de sortie varie en fonction de l’évolution de plusieurs moyennes mobiles, s’adaptant aux conditions du marché en temps réel.

  • Contrôle du drawdown (DD) : dans certains cas, le système peut ouvrir une seconde ou une troisième position pour améliorer le prix moyen d’entrée, tout en gardant un contrôle strict du lot et de l’exposition.

  • Diversification multi-actifs : la stratégie peut s’exécuter simultanément sur plusieurs paires faiblement corrélées, renforçant sa robustesse dans différents contextes de marché.

✅ Fiabilité prouvée en backtesting

Grâce à sa conception adaptative et à une approche conservatrice, cette stratégie a démontré une grande stabilité dans divers environnements de marché historiques. Les signaux sont optimisés pour réduire le bruit technique et fournir des points d’entrée clairs et précis.

Parfait pour les traders à la recherche de signaux techniques de haute qualité, basés sur une logique quantitative et une gestion du risque maîtrisée.


Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 01:22
No swaps are charged
2025.06.12 01:22
No swaps are charged
2025.06.12 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.08 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 18:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.29 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 00:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.26 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA Titan Metrics sistema 1 integrado
30 USD par mois
78%
0
0
USD
1.6K
EUR
30
88%
235
74%
17%
1.64
3.07
EUR
20%
1:500
Copier

