Segnali / MetaTrader 5 / EA Titan Metrics sistema 1 integrado
Manuel Dominguez Lorenzo

EA Titan Metrics sistema 1 integrado

Manuel Dominguez Lorenzo
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 78%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
174 (74.04%)
Loss Trade:
61 (25.96%)
Best Trade:
113.14 EUR
Worst Trade:
-93.78 EUR
Profitto lordo:
1 832.59 EUR (25 394 pips)
Perdita lorda:
-1 112.12 EUR (12 543 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (137.73 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
137.73 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
17.39%
Massimo carico di deposito:
11.28%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
4.73
Long Trade:
101 (42.98%)
Short Trade:
134 (57.02%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
3.07 EUR
Profitto medio:
10.53 EUR
Perdita media:
-18.23 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-27.71 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-146.88 EUR (2)
Crescita mensile:
3.66%
Previsione annuale:
44.48%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
122.80 EUR
Massimale:
152.34 EUR (15.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.63% (149.64 EUR)
Per equità:
20.07% (245.66 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.r 128
GBPUSD.r 42
AUDUSD.r 24
USDCAD.r 23
EURCHF.r 8
AUDNZD.r 5
EURGBP.r 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.r 271
GBPUSD.r 193
AUDUSD.r 208
USDCAD.r 102
EURCHF.r 31
AUDNZD.r 10
EURGBP.r 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.r 6.6K
GBPUSD.r 2.1K
AUDUSD.r 1.6K
USDCAD.r 2K
EURCHF.r 213
AUDNZD.r 300
EURGBP.r 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +113.14 EUR
Worst Trade: -94 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +137.73 EUR
Massima perdita consecutiva: -27.71 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🟢 Segnale di Trading Smart Metrics – Strategia su M15 basata sulla Regressione alla Media

Questo segnale fa parte del sistema automatizzato Smart Metrics, una soluzione di trading algoritmico avanzata progettata per operare con precisione su diverse coppie di valute ad alta liquidità:
GBP/USD, USD/CAD, GBP/JPY e AUD/USD.

La strategia lavora sull’intervallo temporale M15 (15 minuti), permettendo di individuare opportunità frequenti con una gestione del rischio rigorosa. È stata progettata per evitare le situazioni di forte tendenza o alta volatilità, concentrandosi esclusivamente su scenari di inversione ad alta probabilità.

🎯 Come funziona il segnale?

  • Ingresso basato sui frattali: il sistema attende la formazione di un primo frattale ben distante dalle medie mobili, suggerendo una potenziale inversione statistica.

  • Condizioni di attivazione: viene aperta una posizione solo dopo l’esclusione di un trend forte e la conferma di un pattern di esaurimento del prezzo.

  • Uscita dinamica: la chiusura dell’operazione si adatta all’andamento di diverse medie mobili, ottimizzando il take profit in base al contesto di mercato.

  • Controllo del drawdown (DD): all’occorrenza, il sistema può aprire una seconda o terza posizione per migliorare il prezzo medio d’ingresso, sempre con gestione attenta del lotto e dell’esposizione totale.

  • Diversificazione operativa: la strategia è in grado di operare simultaneamente su più coppie di valute non correlate, aumentando la solidità complessiva in condizioni di mercato variabili.

✅ Affidabilità comprovata nei test storici

Grazie a una logica adattiva e un approccio prudente, la strategia ha dimostrato grande coerenza in diversi scenari di mercato durante i backtest. I segnali sono ottimizzati per evitare il rumore tecnico e offrire punti d’ingresso chiari e precisi.

Ideale per i trader che cercano segnali tecnici di alta qualità, supportati da logiche quantitative e con un controllo del rischio intelligente.


Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 01:22
No swaps are charged
2025.06.12 01:22
No swaps are charged
2025.06.12 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.08 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 18:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.29 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 00:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.26 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
