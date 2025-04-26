🟢 Segnale di Trading Smart Metrics – Strategia su M15 basata sulla Regressione alla Media

Questo segnale fa parte del sistema automatizzato Smart Metrics, una soluzione di trading algoritmico avanzata progettata per operare con precisione su diverse coppie di valute ad alta liquidità:

GBP/USD, USD/CAD, GBP/JPY e AUD/USD.

La strategia lavora sull’intervallo temporale M15 (15 minuti), permettendo di individuare opportunità frequenti con una gestione del rischio rigorosa. È stata progettata per evitare le situazioni di forte tendenza o alta volatilità, concentrandosi esclusivamente su scenari di inversione ad alta probabilità.

🎯 Come funziona il segnale?

Ingresso basato sui frattali : il sistema attende la formazione di un primo frattale ben distante dalle medie mobili, suggerendo una potenziale inversione statistica.

Condizioni di attivazione : viene aperta una posizione solo dopo l’esclusione di un trend forte e la conferma di un pattern di esaurimento del prezzo.

Uscita dinamica : la chiusura dell’operazione si adatta all’andamento di diverse medie mobili, ottimizzando il take profit in base al contesto di mercato.

Controllo del drawdown (DD) : all’occorrenza, il sistema può aprire una seconda o terza posizione per migliorare il prezzo medio d’ingresso, sempre con gestione attenta del lotto e dell’esposizione totale.

Diversificazione operativa: la strategia è in grado di operare simultaneamente su più coppie di valute non correlate, aumentando la solidità complessiva in condizioni di mercato variabili.

✅ Affidabilità comprovata nei test storici

Grazie a una logica adattiva e un approccio prudente, la strategia ha dimostrato grande coerenza in diversi scenari di mercato durante i backtest. I segnali sono ottimizzati per evitare il rumore tecnico e offrire punti d’ingresso chiari e precisi.

Ideale per i trader che cercano segnali tecnici di alta qualità, supportati da logiche quantitative e con un controllo del rischio intelligente.





