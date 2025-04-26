SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA Titan Metrics sistema 1 integrado
Manuel Dominguez Lorenzo

EA Titan Metrics sistema 1 integrado

Manuel Dominguez Lorenzo
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 78%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
174 (74.04%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (25.96%)
En iyi işlem:
113.14 EUR
En kötü işlem:
-93.78 EUR
Brüt kâr:
1 832.59 EUR (25 394 pips)
Brüt zarar:
-1 112.12 EUR (12 543 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (137.73 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
137.73 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
17.39%
Maks. mevduat yükü:
11.28%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
4.73
Alış işlemleri:
101 (42.98%)
Satış işlemleri:
134 (57.02%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
3.07 EUR
Ortalama kâr:
10.53 EUR
Ortalama zarar:
-18.23 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.71 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-146.88 EUR (2)
Aylık büyüme:
3.66%
Yıllık tahmin:
44.48%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
122.80 EUR
Maksimum:
152.34 EUR (15.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.63% (149.64 EUR)
Varlığa göre:
20.07% (245.66 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.r 128
GBPUSD.r 42
AUDUSD.r 24
USDCAD.r 23
EURCHF.r 8
AUDNZD.r 5
EURGBP.r 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.r 271
GBPUSD.r 193
AUDUSD.r 208
USDCAD.r 102
EURCHF.r 31
AUDNZD.r 10
EURGBP.r 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.r 6.6K
GBPUSD.r 2.1K
AUDUSD.r 1.6K
USDCAD.r 2K
EURCHF.r 213
AUDNZD.r 300
EURGBP.r 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +113.14 EUR
En kötü işlem: -94 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +137.73 EUR
Maksimum ardışık zarar: -27.71 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🟢 Smart Metrics İşlem Sinyali – M15 Zaman Diliminde Ortalama Geri Dönüş Stratejisi

Bu sinyal, yüksek likiditeye sahip döviz çiftleri üzerinde yüksek doğrulukla işlem yapmak üzere tasarlanmış gelişmiş algoritmik sistemimiz Smart Metrics’in bir parçasıdır:
GBP/USD, USD/CAD, GBP/JPY ve AUD/USD.

Strateji, M15 (15 dakikalık grafik) zaman diliminde çalışır. Bu, işlem sıklığını kontrollü bir şekilde ayarlarken riski titizlikle yöneten sinyaller üretmesini sağlar. Sistem, güçlü trendler ve yüksek volatilite dönemlerinde işlem yapmaktan özellikle kaçınır ve yalnızca olası bir fiyat dönüşü durumunda işlem açar.

🎯 Sistem nasıl çalışır?

  • Fraktal tabanlı giriş: İlk fraktal, hareketli ortalamalardan belirgin şekilde uzak bir bölgede oluştuğunda, istatistiksel olarak geri dönüş ihtimali yüksek kabul edilir ve sistem alım/satım sinyali üretir.

  • Trend filtresi ile tetikleme: Güçlü bir trendin olmadığı ve bir tersine dönüş formasyonu gözlemlendiği durumlarda pozisyon açılır.

  • Dinamik çıkış sistemi: Pozisyonların kapanışı, çeşitli hareketli ortalamaların gelişimine göre ayarlanır ve piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde yönetilir.

  • Drawdown (DD) kontrolü: Sistem, gerekirse ortalama giriş fiyatını iyileştirmek için ikinci veya üçüncü bir işlem açabilir. Ancak, lot büyüklüğü ve toplam risk daima sıkı şekilde kontrol altında tutulur.

  • Çoklu parite çeşitlendirmesi: Strateji, aynı anda birden fazla düşük korelasyonlu döviz çifti üzerinde çalışabilir. Bu da sistemin farklı piyasa koşullarında daha sağlam ve dengeli kalmasını sağlar.

✅ Backtest sonuçlarıyla kanıtlanmış güvenilirlik

Uyarlanabilir yapısı ve temkinli yaklaşımı sayesinde, bu strateji geçmiş piyasa verileriyle yapılan testlerde tutarlı sonuçlar vermiştir. Karmaşık göstergelerden kaçınarak, temiz ve teknik olarak güvenilir giriş noktaları sağlar.

Kuantitatif mantığa dayalı, yüksek kaliteli teknik işlem sinyalleri arayan profesyonel trader’lar için idealdir.


İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 01:22
No swaps are charged
2025.06.12 01:22
No swaps are charged
2025.06.12 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.08 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 18:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.29 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 00:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.26 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA Titan Metrics sistema 1 integrado
Ayda 30 USD
78%
0
0
USD
1.6K
EUR
30
88%
235
74%
17%
1.64
3.07
EUR
20%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.