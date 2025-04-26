🟢 Smart Metrics İşlem Sinyali – M15 Zaman Diliminde Ortalama Geri Dönüş Stratejisi

Bu sinyal, yüksek likiditeye sahip döviz çiftleri üzerinde yüksek doğrulukla işlem yapmak üzere tasarlanmış gelişmiş algoritmik sistemimiz Smart Metrics’in bir parçasıdır:

GBP/USD, USD/CAD, GBP/JPY ve AUD/USD.

Strateji, M15 (15 dakikalık grafik) zaman diliminde çalışır. Bu, işlem sıklığını kontrollü bir şekilde ayarlarken riski titizlikle yöneten sinyaller üretmesini sağlar. Sistem, güçlü trendler ve yüksek volatilite dönemlerinde işlem yapmaktan özellikle kaçınır ve yalnızca olası bir fiyat dönüşü durumunda işlem açar.

🎯 Sistem nasıl çalışır?

Fraktal tabanlı giriş : İlk fraktal, hareketli ortalamalardan belirgin şekilde uzak bir bölgede oluştuğunda, istatistiksel olarak geri dönüş ihtimali yüksek kabul edilir ve sistem alım/satım sinyali üretir.

Trend filtresi ile tetikleme : Güçlü bir trendin olmadığı ve bir tersine dönüş formasyonu gözlemlendiği durumlarda pozisyon açılır.

Dinamik çıkış sistemi : Pozisyonların kapanışı, çeşitli hareketli ortalamaların gelişimine göre ayarlanır ve piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde yönetilir.

Drawdown (DD) kontrolü : Sistem, gerekirse ortalama giriş fiyatını iyileştirmek için ikinci veya üçüncü bir işlem açabilir. Ancak, lot büyüklüğü ve toplam risk daima sıkı şekilde kontrol altında tutulur.

Çoklu parite çeşitlendirmesi: Strateji, aynı anda birden fazla düşük korelasyonlu döviz çifti üzerinde çalışabilir. Bu da sistemin farklı piyasa koşullarında daha sağlam ve dengeli kalmasını sağlar.

✅ Backtest sonuçlarıyla kanıtlanmış güvenilirlik

Uyarlanabilir yapısı ve temkinli yaklaşımı sayesinde, bu strateji geçmiş piyasa verileriyle yapılan testlerde tutarlı sonuçlar vermiştir. Karmaşık göstergelerden kaçınarak, temiz ve teknik olarak güvenilir giriş noktaları sağlar.

Kuantitatif mantığa dayalı, yüksek kaliteli teknik işlem sinyalleri arayan profesyonel trader’lar için idealdir.





