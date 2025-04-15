SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / CNY USD RUB
Nikolai Evgrafov

CNY USD RUB

Nikolai Evgrafov
0 avis
24 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -58%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
510
Bénéfice trades:
427 (83.72%)
Perte trades:
83 (16.27%)
Meilleure transaction:
348.24 CNY
Pire transaction:
-1 828.08 CNY
Bénéfice brut:
17 056.14 CNY (123 189 pips)
Perte brute:
-21 903.96 CNY (178 243 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (2 476.47 CNY)
Bénéfice consécutif maximal:
2 476.47 CNY (56)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
92.51%
Charge de dépôt maximale:
123.29%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
244 (47.84%)
Courts trades:
266 (52.16%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-9.51 CNY
Bénéfice moyen:
39.94 CNY
Perte moyenne:
-263.90 CNY
Pertes consécutives maximales:
10 (-5 575.85 CNY)
Perte consécutive maximale:
-5 575.85 CNY (10)
Croissance mensuelle:
6.92%
Prévision annuelle:
84.01%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 866.35 CNY
Maximal:
11 342.82 CNY (154.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.12% (11 342.82 CNY)
Par fonds propres:
64.12% (1 522.93 CNY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYrfd 255
XAUUSDrfd 203
GBPUSDrfd 21
EURUSDrfd 11
GBPJPYrfd 10
#LCO 5
XAGUSDrfd 2
#TSLA 2
CNYRUBrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYrfd -104
XAUUSDrfd -642
GBPUSDrfd -115
EURUSDrfd 37
GBPJPYrfd 20
#LCO 7
XAGUSDrfd 2
#TSLA 4
CNYRUBrfd 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYrfd -10K
XAUUSDrfd -46K
GBPUSDrfd -3.9K
EURUSDrfd 816
GBPJPYrfd 2.5K
#LCO -143
XAGUSDrfd 394
#TSLA 334
CNYRUBrfd 457
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +348.24 CNY
Pire transaction: -1 828 CNY
Gains consécutifs maximales: 56
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +2 476.47 CNY
Perte consécutive maximale: -5 575.85 CNY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Отыгрываем рублевый :D
2025.09.19 06:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 03:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.13 08:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 08:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 21:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
