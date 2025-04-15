SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CNY USD RUB
Nikolai Evgrafov

CNY USD RUB

Nikolai Evgrafov
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -58%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
510
Kârla kapanan işlemler:
427 (83.72%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (16.27%)
En iyi işlem:
348.24 CNY
En kötü işlem:
-1 828.08 CNY
Brüt kâr:
17 056.14 CNY (123 189 pips)
Brüt zarar:
-21 903.96 CNY (178 243 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (2 476.47 CNY)
Maksimum ardışık kâr:
2 476.47 CNY (56)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
92.51%
Maks. mevduat yükü:
123.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
244 (47.84%)
Satış işlemleri:
266 (52.16%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-9.51 CNY
Ortalama kâr:
39.94 CNY
Ortalama zarar:
-263.90 CNY
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-5 575.85 CNY)
Maksimum ardışık zarar:
-5 575.85 CNY (10)
Aylık büyüme:
6.92%
Yıllık tahmin:
84.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 866.35 CNY
Maksimum:
11 342.82 CNY (154.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.12% (11 342.82 CNY)
Varlığa göre:
64.12% (1 522.93 CNY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYrfd 255
XAUUSDrfd 203
GBPUSDrfd 21
EURUSDrfd 11
GBPJPYrfd 10
#LCO 5
XAGUSDrfd 2
#TSLA 2
CNYRUBrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYrfd -104
XAUUSDrfd -642
GBPUSDrfd -115
EURUSDrfd 37
GBPJPYrfd 20
#LCO 7
XAGUSDrfd 2
#TSLA 4
CNYRUBrfd 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYrfd -10K
XAUUSDrfd -46K
GBPUSDrfd -3.9K
EURUSDrfd 816
GBPJPYrfd 2.5K
#LCO -143
XAGUSDrfd 394
#TSLA 334
CNYRUBrfd 457
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +348.24 CNY
En kötü işlem: -1 828 CNY
Maksimum ardışık kazanç: 56
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +2 476.47 CNY
Maksimum ardışık zarar: -5 575.85 CNY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Отыгрываем рублевый :D
İnceleme yok
