İşlemler:
510
Kârla kapanan işlemler:
427 (83.72%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (16.27%)
En iyi işlem:
348.24 CNY
En kötü işlem:
-1 828.08 CNY
Brüt kâr:
17 056.14 CNY (123 189 pips)
Brüt zarar:
-21 903.96 CNY (178 243 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (2 476.47 CNY)
Maksimum ardışık kâr:
2 476.47 CNY (56)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
92.51%
Maks. mevduat yükü:
123.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
244 (47.84%)
Satış işlemleri:
266 (52.16%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-9.51 CNY
Ortalama kâr:
39.94 CNY
Ortalama zarar:
-263.90 CNY
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-5 575.85 CNY)
Maksimum ardışık zarar:
-5 575.85 CNY (10)
Aylık büyüme:
6.92%
Yıllık tahmin:
84.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 866.35 CNY
Maksimum:
11 342.82 CNY (154.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.12% (11 342.82 CNY)
Varlığa göre:
64.12% (1 522.93 CNY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|255
|XAUUSDrfd
|203
|GBPUSDrfd
|21
|EURUSDrfd
|11
|GBPJPYrfd
|10
|#LCO
|5
|XAGUSDrfd
|2
|#TSLA
|2
|CNYRUBrfd
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPYrfd
|-104
|XAUUSDrfd
|-642
|GBPUSDrfd
|-115
|EURUSDrfd
|37
|GBPJPYrfd
|20
|#LCO
|7
|XAGUSDrfd
|2
|#TSLA
|4
|CNYRUBrfd
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPYrfd
|-10K
|XAUUSDrfd
|-46K
|GBPUSDrfd
|-3.9K
|EURUSDrfd
|816
|GBPJPYrfd
|2.5K
|#LCO
|-143
|XAGUSDrfd
|394
|#TSLA
|334
|CNYRUBrfd
|457
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +348.24 CNY
En kötü işlem: -1 828 CNY
Maksimum ardışık kazanç: 56
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +2 476.47 CNY
Maksimum ardışık zarar: -5 575.85 CNY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Отыгрываем рублевый :D
