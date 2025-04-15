- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
510
Profit Trade:
427 (83.72%)
Loss Trade:
83 (16.27%)
Best Trade:
348.24 CNY
Worst Trade:
-1 828.08 CNY
Profitto lordo:
17 056.14 CNY (123 189 pips)
Perdita lorda:
-21 903.96 CNY (178 243 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (2 476.47 CNY)
Massimo profitto consecutivo:
2 476.47 CNY (56)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
92.51%
Massimo carico di deposito:
123.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
244 (47.84%)
Short Trade:
266 (52.16%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-9.51 CNY
Profitto medio:
39.94 CNY
Perdita media:
-263.90 CNY
Massime perdite consecutive:
10 (-5 575.85 CNY)
Massima perdita consecutiva:
-5 575.85 CNY (10)
Crescita mensile:
6.92%
Previsione annuale:
84.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 866.35 CNY
Massimale:
11 342.82 CNY (154.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.12% (11 342.82 CNY)
Per equità:
64.12% (1 522.93 CNY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|255
|XAUUSDrfd
|203
|GBPUSDrfd
|21
|EURUSDrfd
|11
|GBPJPYrfd
|10
|#LCO
|5
|XAGUSDrfd
|2
|#TSLA
|2
|CNYRUBrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYrfd
|-104
|XAUUSDrfd
|-642
|GBPUSDrfd
|-115
|EURUSDrfd
|37
|GBPJPYrfd
|20
|#LCO
|7
|XAGUSDrfd
|2
|#TSLA
|4
|CNYRUBrfd
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYrfd
|-10K
|XAUUSDrfd
|-46K
|GBPUSDrfd
|-3.9K
|EURUSDrfd
|816
|GBPJPYrfd
|2.5K
|#LCO
|-143
|XAGUSDrfd
|394
|#TSLA
|334
|CNYRUBrfd
|457
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +348.24 CNY
Worst Trade: -1 828 CNY
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +2 476.47 CNY
Massima perdita consecutiva: -5 575.85 CNY
