Nikolai Evgrafov

CNY USD RUB

Nikolai Evgrafov
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -58%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
510
Profit Trade:
427 (83.72%)
Loss Trade:
83 (16.27%)
Best Trade:
348.24 CNY
Worst Trade:
-1 828.08 CNY
Profitto lordo:
17 056.14 CNY (123 189 pips)
Perdita lorda:
-21 903.96 CNY (178 243 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (2 476.47 CNY)
Massimo profitto consecutivo:
2 476.47 CNY (56)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
92.51%
Massimo carico di deposito:
123.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
244 (47.84%)
Short Trade:
266 (52.16%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-9.51 CNY
Profitto medio:
39.94 CNY
Perdita media:
-263.90 CNY
Massime perdite consecutive:
10 (-5 575.85 CNY)
Massima perdita consecutiva:
-5 575.85 CNY (10)
Crescita mensile:
6.92%
Previsione annuale:
84.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 866.35 CNY
Massimale:
11 342.82 CNY (154.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.12% (11 342.82 CNY)
Per equità:
64.12% (1 522.93 CNY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYrfd 255
XAUUSDrfd 203
GBPUSDrfd 21
EURUSDrfd 11
GBPJPYrfd 10
#LCO 5
XAGUSDrfd 2
#TSLA 2
CNYRUBrfd 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYrfd -104
XAUUSDrfd -642
GBPUSDrfd -115
EURUSDrfd 37
GBPJPYrfd 20
#LCO 7
XAGUSDrfd 2
#TSLA 4
CNYRUBrfd 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYrfd -10K
XAUUSDrfd -46K
GBPUSDrfd -3.9K
EURUSDrfd 816
GBPJPYrfd 2.5K
#LCO -143
XAGUSDrfd 394
#TSLA 334
CNYRUBrfd 457
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Отыгрываем рублевый :D
Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 03:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.13 08:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 08:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 21:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
