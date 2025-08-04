Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live 0.00 × 1 XMTrading-MT5 2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real8 0.44 × 9 GOMarketsMU-Live 1.33 × 3 PUPrime-Live 1.50 × 2 XM.COM-MT5 1.64 × 42 FPMarketsLLC-Live 2.44 × 34 ICMarketsSC-MT5 2.64 × 11 VantageInternational-Live 4 2.75 × 4 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 Darwinex-Live 3.53 × 68 RoboForex-ECN 3.72 × 155 ICMarketsSC-MT5-2 3.97 × 502 FusionMarkets-Live 4.01 × 16625 ForexTimeFXTM-Live01 4.15 × 155 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 Tickmill-Live 5.11 × 37 Exness-MT5Real7 5.13 × 16 GOMarketsIntl-Live 5.17 × 65 ICMarketsSC-MT5-4 5.63 × 1006 Exness-MT5Real12 5.67 × 18 41 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou