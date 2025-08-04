SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BreakoutPulse
Guilherme Jose Mattes

BreakoutPulse

Guilherme Jose Mattes
1 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 415%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
569
Bénéfice trades:
405 (71.17%)
Perte trades:
164 (28.82%)
Meilleure transaction:
24.63 USD
Pire transaction:
-38.49 USD
Bénéfice brut:
614.74 USD (246 753 pips)
Perte brute:
-368.59 USD (246 822 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (5.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
27.99 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
4.10%
Charge de dépôt maximale:
82.43%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
2.35
Longs trades:
304 (53.43%)
Courts trades:
265 (46.57%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
0.43 USD
Bénéfice moyen:
1.52 USD
Perte moyenne:
-2.25 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-16.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-41.86 USD (3)
Croissance mensuelle:
-6.35%
Prévision annuelle:
-74.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.57 USD
Maximal:
104.95 USD (26.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.63% (104.95 USD)
Par fonds propres:
13.36% (14.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 209
XAUUSD 129
USDJPY 113
US30 89
BTCUSD 16
GBPUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 34
XAUUSD 218
USDJPY 42
US30 -41
BTCUSD -5
GBPUSD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 68K
XAUUSD 6.4K
USDJPY 885
US30 -25K
BTCUSD -51K
GBPUSD -179
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.63 USD
Pire transaction: -38 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +5.55 USD
Perte consécutive maximale: -16.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.44 × 9
GOMarketsMU-Live
1.33 × 3
PUPrime-Live
1.50 × 2
XM.COM-MT5
1.64 × 42
FPMarketsLLC-Live
2.44 × 34
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 11
VantageInternational-Live 4
2.75 × 4
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
Darwinex-Live
3.53 × 68
RoboForex-ECN
3.72 × 155
ICMarketsSC-MT5-2
3.97 × 502
FusionMarkets-Live
4.01 × 16625
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Tickmill-Live
5.11 × 37
Exness-MT5Real7
5.13 × 16
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
ICMarketsSC-MT5-4
5.63 × 1006
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
41 plus...
Note moyenne:
Dino Caccia
1109
Dino Caccia 2025.08.04 12:37   

da quando l'ho sottoscritto solo perdite

2025.06.05 13:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 10:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.14 11:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 17:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 14:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.31 03:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.11 08:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.10 08:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.10 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.05 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.05 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
