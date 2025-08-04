- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
572
Profit Trade:
407 (71.15%)
Loss Trade:
165 (28.85%)
Best Trade:
24.63 USD
Worst Trade:
-38.49 USD
Profitto lordo:
616.24 USD (247 899 pips)
Perdita lorda:
-375.07 USD (247 145 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (5.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.99 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
4.10%
Massimo carico di deposito:
82.43%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
2.30
Long Trade:
307 (53.67%)
Short Trade:
265 (46.33%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
-2.27 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.86 USD (3)
Crescita mensile:
-3.89%
Previsione annuale:
-46.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.57 USD
Massimale:
104.95 USD (26.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.63% (104.95 USD)
Per equità:
13.36% (14.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|210
|XAUUSD
|130
|USDJPY
|114
|US30
|89
|BTCUSD
|16
|GBPUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|35
|XAUUSD
|218
|USDJPY
|36
|US30
|-41
|BTCUSD
|-5
|GBPUSD
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|69K
|XAUUSD
|6.4K
|USDJPY
|562
|US30
|-25K
|BTCUSD
|-51K
|GBPUSD
|-179
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.63 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.55 USD
Massima perdita consecutiva: -16.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.44 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.33 × 3
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
XM.COM-MT5
|1.64 × 42
|
FPMarketsLLC-Live
|2.44 × 34
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 11
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
Darwinex-Live
|3.53 × 68
|
RoboForex-ECN
|3.72 × 155
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.97 × 505
|
FusionMarkets-Live
|4.01 × 16629
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
VantageInternational-Live 4
|4.25 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|5.13 × 16
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.58 × 1015
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
Valutrades-Live
|6.67 × 3
41 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
406%
0
0
USD
USD
295
USD
USD
31
100%
572
71%
4%
1.64
0.42
USD
USD
27%
1:500
da quando l'ho sottoscritto solo perdite