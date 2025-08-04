SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BreakoutPulse
Guilherme Jose Mattes

BreakoutPulse

Guilherme Jose Mattes
1 recensione
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 406%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
572
Profit Trade:
407 (71.15%)
Loss Trade:
165 (28.85%)
Best Trade:
24.63 USD
Worst Trade:
-38.49 USD
Profitto lordo:
616.24 USD (247 899 pips)
Perdita lorda:
-375.07 USD (247 145 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (5.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.99 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
4.10%
Massimo carico di deposito:
82.43%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
2.30
Long Trade:
307 (53.67%)
Short Trade:
265 (46.33%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
-2.27 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.86 USD (3)
Crescita mensile:
-3.89%
Previsione annuale:
-46.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.57 USD
Massimale:
104.95 USD (26.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.63% (104.95 USD)
Per equità:
13.36% (14.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 210
XAUUSD 130
USDJPY 114
US30 89
BTCUSD 16
GBPUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 35
XAUUSD 218
USDJPY 36
US30 -41
BTCUSD -5
GBPUSD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 69K
XAUUSD 6.4K
USDJPY 562
US30 -25K
BTCUSD -51K
GBPUSD -179
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.63 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.55 USD
Massima perdita consecutiva: -16.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.44 × 9
GOMarketsMU-Live
1.33 × 3
PUPrime-Live
1.50 × 2
XM.COM-MT5
1.64 × 42
FPMarketsLLC-Live
2.44 × 34
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 11
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
Darwinex-Live
3.53 × 68
RoboForex-ECN
3.72 × 155
ICMarketsSC-MT5-2
3.97 × 505
FusionMarkets-Live
4.01 × 16629
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
VantageInternational-Live 4
4.25 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Exness-MT5Real7
5.13 × 16
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
ICMarketsSC-MT5-4
5.58 × 1015
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
Valutrades-Live
6.67 × 3
41 più
Valutazione media:
Dino Caccia
1109
Dino Caccia 2025.08.04 12:37   

da quando l'ho sottoscritto solo perdite

2025.06.05 13:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 10:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.14 11:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 17:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 14:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.31 03:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.11 08:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.10 08:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.10 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.05 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.05 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
