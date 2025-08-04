Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real8 0.44 × 9 GOMarketsMU-Live 1.33 × 3 PUPrime-Live 1.50 × 2 XM.COM-MT5 1.64 × 42 FPMarketsLLC-Live 2.44 × 34 ICMarketsSC-MT5 2.64 × 11 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 Darwinex-Live 3.53 × 68 RoboForex-ECN 3.72 × 155 ICMarketsSC-MT5-2 3.97 × 505 FusionMarkets-Live 4.01 × 16629 ForexTimeFXTM-Live01 4.15 × 155 VantageInternational-Live 4 4.25 × 4 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 Exness-MT5Real7 5.13 × 16 GOMarketsIntl-Live 5.17 × 65 ICMarketsSC-MT5-4 5.58 × 1015 Exness-MT5Real12 5.67 × 18 JunoMarkets-Server 6.00 × 10 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 6.00 × 1 VantageInternational-Live 10 6.00 × 1 Valutrades-Live 6.67 × 3 41 daha fazla...