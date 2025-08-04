- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
572
Kârla kapanan işlemler:
407 (71.15%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (28.85%)
En iyi işlem:
24.63 USD
En kötü işlem:
-38.49 USD
Brüt kâr:
616.24 USD (247 899 pips)
Brüt zarar:
-375.07 USD (247 145 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (5.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.99 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
4.10%
Maks. mevduat yükü:
82.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
307 (53.67%)
Satış işlemleri:
265 (46.33%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-2.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.86 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.86%
Yıllık tahmin:
-19.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.57 USD
Maksimum:
104.95 USD (26.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.63% (104.95 USD)
Varlığa göre:
13.36% (14.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|210
|XAUUSD
|130
|USDJPY
|114
|US30
|89
|BTCUSD
|16
|GBPUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|35
|XAUUSD
|218
|USDJPY
|36
|US30
|-41
|BTCUSD
|-5
|GBPUSD
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|69K
|XAUUSD
|6.4K
|USDJPY
|562
|US30
|-25K
|BTCUSD
|-51K
|GBPUSD
|-179
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.63 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.44 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.33 × 3
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
XM.COM-MT5
|1.64 × 42
|
FPMarketsLLC-Live
|2.44 × 34
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 11
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
Darwinex-Live
|3.53 × 68
|
RoboForex-ECN
|3.72 × 155
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.97 × 505
|
FusionMarkets-Live
|4.01 × 16629
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
VantageInternational-Live 4
|4.25 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|5.13 × 16
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.58 × 1015
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
Valutrades-Live
|6.67 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
406%
0
0
USD
USD
295
USD
USD
31
100%
572
71%
4%
1.64
0.42
USD
USD
27%
1:500
da quando l'ho sottoscritto solo perdite