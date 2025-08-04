SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BreakoutPulse
Guilherme Jose Mattes

BreakoutPulse

Guilherme Jose Mattes
1 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 406%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
572
Kârla kapanan işlemler:
407 (71.15%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (28.85%)
En iyi işlem:
24.63 USD
En kötü işlem:
-38.49 USD
Brüt kâr:
616.24 USD (247 899 pips)
Brüt zarar:
-375.07 USD (247 145 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (5.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.99 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
4.10%
Maks. mevduat yükü:
82.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
307 (53.67%)
Satış işlemleri:
265 (46.33%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-2.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.86 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.86%
Yıllık tahmin:
-19.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.57 USD
Maksimum:
104.95 USD (26.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.63% (104.95 USD)
Varlığa göre:
13.36% (14.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 210
XAUUSD 130
USDJPY 114
US30 89
BTCUSD 16
GBPUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 35
XAUUSD 218
USDJPY 36
US30 -41
BTCUSD -5
GBPUSD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 69K
XAUUSD 6.4K
USDJPY 562
US30 -25K
BTCUSD -51K
GBPUSD -179
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.63 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.44 × 9
GOMarketsMU-Live
1.33 × 3
PUPrime-Live
1.50 × 2
XM.COM-MT5
1.64 × 42
FPMarketsLLC-Live
2.44 × 34
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 11
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
Darwinex-Live
3.53 × 68
RoboForex-ECN
3.72 × 155
ICMarketsSC-MT5-2
3.97 × 505
FusionMarkets-Live
4.01 × 16629
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
VantageInternational-Live 4
4.25 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Exness-MT5Real7
5.13 × 16
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
ICMarketsSC-MT5-4
5.58 × 1015
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
Valutrades-Live
6.67 × 3
Ortalama derecelendirme:
Dino Caccia
1109
Dino Caccia 2025.08.04 12:37   

da quando l'ho sottoscritto solo perdite

2025.06.05 13:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 10:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.14 11:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 17:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 14:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.31 03:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.11 08:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.10 08:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.10 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.05 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.05 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BreakoutPulse
Ayda 30 USD
406%
0
0
USD
295
USD
31
100%
572
71%
4%
1.64
0.42
USD
27%
1:500
