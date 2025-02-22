SignauxSections
Romain Francois Bernard Julian

Andorra Trading EagleForce

Romain Francois Bernard Julian
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 422%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
120
Bénéfice trades:
87 (72.50%)
Perte trades:
33 (27.50%)
Meilleure transaction:
78.16 USD
Pire transaction:
-55.68 USD
Bénéfice brut:
2 119.00 USD (2 062 701 pips)
Perte brute:
-181.64 USD (101 876 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (461.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
461.75 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.96
Activité de trading:
50.47%
Charge de dépôt maximale:
2.43%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
17.30
Longs trades:
120 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
11.67
Rendement attendu:
16.14 USD
Bénéfice moyen:
24.36 USD
Perte moyenne:
-5.50 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-11.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-111.48 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.01%
Prévision annuelle:
35.80%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.15 USD
Maximal:
111.96 USD (5.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.79% (111.72 USD)
Par fonds propres:
32.43% (465.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +78.16 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +461.75 USD
Perte consécutive maximale: -11.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Nous sommes une petite équipe de trader manuels, et nous nous sommes tournés progressivement vers le trading automatisé. Nous gérons des fonds pour des clients, et notre maître mot est la sécurité sur le long terme. Nous ne faisons pas de promesses que nous ne pouvons pas tenir. Beaucoup de traders vont vous montrer des résultats exceptionnels, mais jamais vous dire que le compte a explosé un an plus tard, et que tout a été perdu.

 Pour gagner durablement en Trading, il faut mettre en place des mécanismes de sécurité, et des robots qui surveillent les autres robots. Nos résultats sont moyens, soit de 4 à 8 % mensuellement. En trading c’est peu, mais c’est le prix de la tranquillité. Nous installons plusieurs robots sur nos comptes afin de diversifier le risque.

N’hésitez pas à nous contacter par email EA456@PM.me pour un suivi personnalisé ou tout simplement pour connaître les stratégies utilisées. En utilisant notre code d’affiliation SDOK chez Roboforex, vous bénéficierez d’économies sur les frais de courtages.


Aucun avis
2025.09.26 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.28 20:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 02:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 14:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 21:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.06 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Andorra Trading EagleForce
30 USD par mois
422%
0
0
USD
2.1K
USD
60
90%
120
72%
50%
11.66
16.14
USD
32%
1:500
Copier

