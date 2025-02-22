Nous sommes une petite équipe de trader manuels, et nous nous sommes tournés progressivement vers le trading automatisé. Nous gérons des fonds pour des clients, et notre maître mot est la sécurité sur le long terme. Nous ne faisons pas de promesses que nous ne pouvons pas tenir. Beaucoup de traders vont vous montrer des résultats exceptionnels, mais jamais vous dire que le compte a explosé un an plus tard, et que tout a été perdu.



Pour gagner durablement en Trading, il faut mettre en place des mécanismes de sécurité, et des robots qui surveillent les autres robots. Nos résultats sont moyens, soit de 4 à 8 % mensuellement. En trading c’est peu, mais c’est le prix de la tranquillité. Nous installons plusieurs robots sur nos comptes afin de diversifier le risque.





N’hésitez pas à nous contacter par email

EA456@PM.me

pour un suivi personnalisé ou tout simplement pour connaître les stratégies utilisées. En utilisant notre code d’affiliation SDOK chez Roboforex, vous bénéficierez d’économies sur les frais de courtages.



