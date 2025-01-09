SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ny Integrity
Jie Kang

Ny Integrity

Jie Kang
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 14%
TradeMaxGlobal-Live11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 317
Bénéfice trades:
1 627 (70.22%)
Perte trades:
690 (29.78%)
Meilleure transaction:
659.88 USD
Pire transaction:
-585.01 USD
Bénéfice brut:
55 900.93 USD (559 636 pips)
Perte brute:
-55 547.14 USD (413 079 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (677.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 260.52 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
59.45%
Charge de dépôt maximale:
14.41%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.09
Longs trades:
1 195 (51.58%)
Courts trades:
1 122 (48.42%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.15 USD
Bénéfice moyen:
34.36 USD
Perte moyenne:
-80.50 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-152.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 027.73 USD (4)
Croissance mensuelle:
26.04%
Prévision annuelle:
316.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 151.29 USD
Maximal:
4 161.04 USD (68.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.68% (4 161.04 USD)
Par fonds propres:
14.35% (437.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1357
USDJPY 942
EURUSD 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.7K
USDJPY -3.1K
EURUSD -310
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 152K
USDJPY -5.1K
EURUSD -142
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +659.88 USD
Pire transaction: -585 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +677.24 USD
Perte consécutive maximale: -152.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
3.61 × 18
LiteFinanceVC-Live-02
4.25 × 4
ECMarkets-Live02
10.50 × 2
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.