Trade:
2 317
Profit Trade:
1 627 (70.22%)
Loss Trade:
690 (29.78%)
Best Trade:
659.88 USD
Worst Trade:
-585.01 USD
Profitto lordo:
55 900.93 USD (559 636 pips)
Perdita lorda:
-55 547.14 USD (413 079 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (677.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 260.52 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
59.45%
Massimo carico di deposito:
14.41%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
1 195 (51.58%)
Short Trade:
1 122 (48.42%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
34.36 USD
Perdita media:
-80.50 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-152.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 027.73 USD (4)
Crescita mensile:
25.98%
Previsione annuale:
315.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 151.29 USD
Massimale:
4 161.04 USD (68.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.68% (4 161.04 USD)
Per equità:
14.35% (437.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1357
|USDJPY
|942
|EURUSD
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.7K
|USDJPY
|-3.1K
|EURUSD
|-310
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|152K
|USDJPY
|-5.1K
|EURUSD
|-142
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Best Trade: +659.88 USD
Worst Trade: -585 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +677.24 USD
Massima perdita consecutiva: -152.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|3.61 × 18
|
LiteFinanceVC-Live-02
|4.25 × 4
|
ECMarkets-Live02
|10.50 × 2
