Jie Kang

Ny Integrity

Jie Kang
0 recensioni
Affidabilità
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 14%
TradeMaxGlobal-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 317
Profit Trade:
1 627 (70.22%)
Loss Trade:
690 (29.78%)
Best Trade:
659.88 USD
Worst Trade:
-585.01 USD
Profitto lordo:
55 900.93 USD (559 636 pips)
Perdita lorda:
-55 547.14 USD (413 079 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (677.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 260.52 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
59.45%
Massimo carico di deposito:
14.41%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
1 195 (51.58%)
Short Trade:
1 122 (48.42%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
34.36 USD
Perdita media:
-80.50 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-152.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 027.73 USD (4)
Crescita mensile:
25.98%
Previsione annuale:
315.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 151.29 USD
Massimale:
4 161.04 USD (68.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.68% (4 161.04 USD)
Per equità:
14.35% (437.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1357
USDJPY 942
EURUSD 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.7K
USDJPY -3.1K
EURUSD -310
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 152K
USDJPY -5.1K
EURUSD -142
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +659.88 USD
Worst Trade: -585 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +677.24 USD
Massima perdita consecutiva: -152.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
3.61 × 18
LiteFinanceVC-Live-02
4.25 × 4
ECMarkets-Live02
10.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 399 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 00:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 380 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 12:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 378 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 03:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 06:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 20:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 11:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 08:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.11 22:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
